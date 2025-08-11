Взрыв на заводе U.S. Steel в Пенсильвании: есть пострадавшие

Один человек погиб, десятки пострадали в результате взрыва утром 11 августа на сталелитейном заводе U.S. Steel недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания. По данным экстренных служб два человека считаются пропавшими без вести.

Информационные агентства публикуют кадры, на которых над предприятием видны клубы густого дыма.

Завод специализируется на производстве каменноугольного кокса для металлургии. Здесь работают примерно 1200 человек. Предприятие действует с начала XX века.

Департамент здравоохранения округа Аллегейни направил специалистов для контроля качества воздуха в районе взрыва. Причины происшествия пока не установлены.

В последние годы завод сталкивался с серьёзными проблемами загрязнения окружающей среды. В 2019 году U.S. Steel согласился выплатить восемь с половиной миллионов долларов по иску 2017 года и вложить шесть с половиной миллионов долларов в сокращение выбросов сажи на коксохимическом заводе.

В 2018 году на предприятии произошёл крупный пожар, нанёсший ущерб на 40 миллионов долларов и повредивший системы контроля загрязнений. Это привело к многократным выбросам диоксида серы, вызывавшего проблемы с дыханием у местных жителей.

В феврале 2025 года на заводе произошёл взрыв из-за возгорания горючего материала, пострадали двое рабочих, но серьёзных травм не было.

В прошлом году компания вложила 19,5 миллионов долларов в модернизацию оборудования и пять миллионов долларов — в программы по очистке воздуха, урегулировав федеральный иск от экологических организаций и местных властей.

Экологи указывают на 12 тысяч нарушений норм выбросов и требуют независимого расследования причин инцидентов и оценки дальнейшей эксплуатации завода.

Больше новостей Радио Свобода: