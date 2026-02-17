Взрыв в комендатуре в Ленинградской области, есть погибшие

В здании военной комендатуры в городе Сертолово во Всеволжском районе Ленинградской области произошел взрыв, сообщили телеграм-каналы "112", Shot и "78".

По данным Mash, взрыв произошел на третьем этаже около 14:20. Сообщается о трёх погибших. Под завалами могут оставаться ещё несколько человек.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что поручил силовым ведомствам оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. По его словам, причины инцидента устанавливаются.

Больше новостей Радио Свобода: