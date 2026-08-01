Взрыв в Москве: сообщается о погибших и пострадавших

Российские СМИ и телеграм-каналы, в том числе Baza, Shot, "Осторожно, новости", сообщили вечером 1 августа о взрыве рядом с высотным зданием на Кудринской площади, у метро "Баррикадная". Есть погибшие и пострадавшие.

По данным Baza, взрыв произошёл в ресторане Balzi Rossi. Он расположен на первом этаже высотки. Возник также пожар.

Сообщается, что в ресторане проходила частная вечеринка.

СМИ писали об одном погибшем. Впоследствии Mash и Baza написали, что погибших трое. Сообщается, что ранены от 7 до 20 человек. Причина взрыва и другие подробности пока не известны.

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