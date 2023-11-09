Взрыв в Севастополе: в Минобороны РФ заявили, что сбили ракету "Нептун"

В аннексированном Севастополе в четверг вечером прозвучал мощный взрыв, сообщили местные телеграм-каналы и жители города, опубликовавшие в своих соцсетях фотографии поднимающегося столба дыма.

Чуть позже в Минобороны России заявили, что сбили средствами ПВО над акваторией Чёрного моря в районе Севастополя противокорабельную ракету "Нептун", запущенную, как утверждается, украинскими войсками.

Назначенный российскими властями глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что военные "уничтожили воздушную цель над морем".

ВСУ периодически атакуют ракетами Севастополь, в акватории которого базируется российский Черноморский флот. Ряд украинских военных заявляют, что целью является полное уничтожение флота или, как минимум, заставить его командование передислоцировать корабли, с которых ведутся обстрелы крылатыми ракетами территории Украины.

Наибольший резонанс вызвал удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе в сентябре, в результате которого оно получило значительные повреждения. Также в результате украинских ударов наносились повреждения кораблям, выводились из строя средства ПВО и поражались склады боеприпасов.

При этом в большинстве случаев Минобороны России отчитывалось об успешном уничтожении всех ракет, запущенных по Севастополю, а в ряде случаев ведомство и вовсе заявляло о проводимых учениях.