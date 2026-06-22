Взрывы в Воронеже. Нанесён удар по заводу

В Воронеже днём 22 июня произошло несколько взрывов, над городом поднимается густой дым. Губернатор региона Александр Гусев ранее объявил о ракетной опасности и работе систем оповещения.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщает, что украинские военные нанесли ракетный удар по АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка", где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах. О том, что под удар попал именно этот завод, пишет также ASTRA.

В Генштабе ВСУ позднее заявили, что украинские военные ударили по заводу "высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования". "Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер", – говорится в сообщении украинской армии.

Как утверждает российский провластный телеграм-канал Baza, Воронеж атаковали ракетами Storm Shadow. Под описание "крылатая ракета воздушного базирования" попадает, однако, и украинская ракета "Фламинго".

Мониторинговые каналы публикуют фото и видео последствий удара.

Губернатор региона Александр Гусев написал, что "силы ПВО сбили в небе над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей»". По словам губернатора, известно о трёх пострадавших, один находится в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены "производственные объекты одного из предприятий Воронежа", а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.

Украинские военные удар пока не комментировали.