В России арестовали корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали в Екатеринбурге, где он работал над материалом о ЧВК "Вагнер". Российские власти подозревают Гершковича в шпионаже – следствие утверждает, что журналист собирал секретные сведения об одном из оборонных заводов. Суд приговорил его к 2 месяцам ареста на закрытом заседании, куда не допустили ни адвокатов, ни прессу.

Большинство комментаторов в версию следствия не верит и предполагает, что Эван Гершкович пополнит собой "обменный фонд" российских спецслужб.

Андрей Захаров

Во-первых, я мало знаю иностранцев, которые бы так глубоко понимали и любили Россию.

Во-вторых, хотел обратить внимание на тайминг. В конце январе в Словении взяли двух российских нелегалов. Они прибыли туда по паспортам Аргентины, а сами якобы родились в Намибии. Зовут из Людвиг Гиш и Мария Мейер, но, скорее всего, они русские, а Намибия с Аргентиной — легенда.

Российские нелегалы такого уровня (подготовка подобной легенды занимает годы) не проваливались с 2010 года — помните, когда в США взяли Чапман и еще десяток человек?

Гиш и Мейер занимались неприметным бизнесом (кибербезопасность и продажа произведений искусства), но много путешествовали. Считается, что они развозили кэш для российских агентов и нелегалов, то есть выполняли очень важную работу. Скорее всего, на нелегалов словенской контрразведке указали американцы.

Буквально на днях Guardian написал, что Москва а) признала, что это ее нелегалы; б) готова к обмену. Когда я прочитал об этом, я подумал: а какого менять-то будет? В голову приходил только Пол Уилан — американец, осужденный в 2020 году по обвинению в шпионаже. Неужели будут менять двух на одного, думал я тогда.

Но сегодня обменный фонд был пополнен Эваном. Надеюсь, я прав, и в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены махнут на провалившихся российских нелегалов

Илья Шепелин

Последний раз американского журналиста «за шпионаж» брали еще в Советском Союзе

Последний раз так, как сегодня, американского журналиста «за шпионаж» брали еще в Советском Союзе — почти 40 лет назад, в 1986 году

Журналиста Николаса Данилоффа схватили вскоре после задержания американцами в Нью-Йорке советского сотрудника при ООН. Данилофф в Москве встретился со знакомым, приехавшим из Киргизии и обещавшим передать вырезки из местной газеты. Когда Данилофф взял в пакет с бумагами, из-за кустов на него выскочили 8 (восемь) сотрудников КГБ. В пакете оказались не вырезки из газеты, а несколько документов с грифом «секретно»

И уже через две недели Данилоффа обменяли на задержанного в США советского сотрудника. Еще спустя год дело американца было закрыто. Николас ни одного документа из этого дела так и не видел.

Как и у Вани Гершковича, родители Николаса — эмигранты, уехавшие из России. Прадедушка Данилоффа был вообще декабристом, отбывшим на каторге в Сибири 20 лет. Папа Данилоффа после революции уехал в США. Родители Гершковича перебрались из СССР в Америку в конце 70ых. Оба вернулись на родину родителей — уже как иностранные журналисты

Как и Данилоффа когда-то, сейчас Ваню закрыли в кгбшном СИЗО Лефортово

Надеюсь, как и Данилофф, Ваня тоже не просидит у этих скотов больше двух недель

Что характерно. Вскоре после освобождения Данилоффа и перестройка пошла полным ходом, а потом и Совок развалился. Данилофф смог вновь приехать в Россию — уже без риска быть посаженным за шпионаж. Он пытался встретиться с кгбшником, который вел его дело, но кгбшник сказал, что никакого Данилоффа не помнит и вообще не знает ничего о том, что такое задержание и дело было)

Григорий Пасько

The Bell пишет: «Обмен великих держав шпионами — почтенная и заслуженная практика».

Поскольку речь в сообщении изначально идет о возможном обмене американского журналиста Эвана Гершковича на кого-нибудь из российских петровыхбошировых, то позволю себе не согласиться сразу с несколькими утверждениями.

Во-первых, не стоит, видимо, путать страны великие и большие. Россия давно уже не великая (да и была ли?), а просто большая.

Во-вторых, практика обмена, как показывает история, всегда была сопряжена с такими проблемами, что ни о «почтенности», ни о «заслуженности» этой практики и речи быть не может. (К примеру, массовый обмен 1985 года готовился восемь (!) лет).

В-третьих, на мой субъективный взгляд, СССР и России чаще удавалось совершать неравноценный обмен. (Достаточно вспомнить недавний обмен американской баскетболистки на российского торговца оружием). Причина в том, что в США ценят жизнь рядового гражданина выше, чем в России.

Учитывая этот факт, мы снова не увидим в процессе обмена названных выше характеристик.

В-четвертых, почтенности и заслуженности в самих процессах коммуникации людей, занимающихся абсолютно бесполезным делом – шпионажем – нет и быть не может. Люди, называющие себя спецслужбами, сами себе придумывают проблемы и сами их преодолевают, порой походя губя жизни других людей, часто вообще непричастных к бестолковым процессам и мероприятиям идиотов-шпионов. (Уж сколько книг и фильмов про это написано-снято!)

Могу привести аргументы «в-пятых» и «в-шестых». Но, думаю, достаточно и обозначенных.

Кстати, намечающийся (вроде бы) обмен Гершковича на спалившихся путинских шпионов- тоже из числа заведомо неравноценных.

Какие уж тут величие-почтенность-заслуженность!

С Гершковичем знакомы многие российские журналисты. Коллеги называют его заложником российских властей.

Роман Супер

Мы говорили с Эваном по телефону три-четыре недели назад.

Эван готовил какой-то смешной материал про то, как российские госмедиа время от времени сравнивают Путина с разными историческими персонажами, например, с Невским. Он просил меня о маленькой продюсерской помощи — связать его с сотрудниками гостелеканала, чтобы они подвердили или опровергли гипотезы Гершковича относительно редакционной политики федерального телека. Обыкновенная журналистская работа по фактчекингу (теперь запрещённая в РФ).

Все последние годы работы в России в каждой командировке его сопровождали сотрудники ФСБ

Поговорив о делах, я спросил у Эвана, не боится ли он продолжать жить и работать в России. Эван ответил, что бояться ему нечего, бояться нужно гражданам России. А на иностранцев вся эта законодательная дичь с оскорблениями чувств военных не распространяется: свой американский паспорт Эван считал оберегом. Тем более у Гершковича, по его словам, всегда были абсолютно нормальные и доверительные отношения с российским МИДом.

Эван сказал, что все последние годы работы в России в каждой командировке его сопровождали сотрудники ФСБ. Никто ни от кого не скрывался. Это было обыденностью: Гершкович едет в такси брать интервью у героя — за ним машина с наблюдателями; Гершкович едет в кафе — за ним машина с наблюдателями; Гершкович едет спать в гостиницу — за ним наблюдатели. Это давно стало нормой. Нормой было и то, что по прилёту в Россию у него каждый раз брали на проверку телефон.

Я не могу себе представить, чтобы профессиональный или даже начинающий шпион с американским паспортом мог бы совершать шпионские действия в России, зная, что каждый (буквально каждый) его шаг пристально изучается российскими спецслужбами. Я уверен, что Эвана взяли в заложники для дальнейшего торга. И я очень желаю замечательному и отважному журналисту скорейшей свободы.

Николай Касьян

Мы с Эваном познакомились этим летом в Москве, несколько раз встречались, гуляли и говорили. Говорили много, куда дольше и глубже, чем того требовал формат репортажа о московских выборах (тем более, так и не вышедшего!). Знаете, один из тех разговоров, который не заканчивается, незаметно перетекая из темы в тему.

За эти часы я понял и почувствовал, насколько Эван любит Россию, людей в ней живущих. Именно тут он жил и работал, оставаясь одним из немногих крупных американских журналистов в стране. Хотя, учитывая американский паспорт, варианты у него были.

Он каждый день рассказывал на гигантскую зарубежную аудиторию о том, что Путин — не Россия

Но нет, — он каждый день рассказывал на гигантскую зарубежную аудиторию о том, что Путин — не Россия, о нас с вами, о десятках миллионов россиян, которые против.

Эта очень большая работа на будущее России, важность которой пока даже оценить трудно. Хотя кое-кто в ФСБ уже попытался.

Мы все, как страна, еще обязательно скажем ему спасибо. А пока, говорю за себя. Спасибо, Эван! И мне очень жаль, что в этот ужасный момент я с тобой лишь на словах. Держись.

Дмитрий Песков заявил, что Гершковича "поймали с поличным", а Мария Захарова - что то, чем он занимался,"не имеет отношения к журналистике". Поскольку "шпионажем" российские власти теперь фактически считают любую работу, связанную со сбором информации, задержание Гершковича призвано в том числе запугать других иностранных журналистов, работающих в России, пишут в блогах.

Владимир Дергачев

По российским законам грань между обычным репортажем и сбором сведений, составляющих военную тайну, — весьма тонкая. Данными, которые потенциально могут нанести ущерб России, признаются даже военно-политические прогнозы по открытым источникам. А под такое можно подвести любой репортаж иносми, например, о состоянии российского общества через год выполнения всех задач СВО.

Дмитрий Колезев

Он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе

...Я говорил с Эваном Гершковичем до его поездки в Екатеринбург. Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе. В частности, Эван спрашивал меня контакты местных журналистов, контакты руководства Ельцин Центра для интервью, пресс-секретаря компании «Сима-ленд», известной своими патриотическими акциями. Его интересовало все, связанное с ЧВК Вагнер, поэтому он также искал телефоны местных политиков и экспертов, кто мог бы объяснить, почему свердловский губернатор Куйвашев так борзо ответил Пригожину. Он интересовался сюжетом о назначении Игоря Пушкарева на пост директора музея истории Екатеринбурга, чему сопротивлялся Пригожин.

Интересно, как-то так ведет себя шпион, когда едет выполнять задание? Берет телефоны пресс-секретарей, договаривается о встречах для интервью с публичными персонами и т.п.?

Впрочем, я подозреваю, что будет фигурировать в обвинении. Насколько я понял, у Эвана была идея поговорить для интервью с кем-нибудь возле оборонных предприятий о том, как они относятся к войне. Как я понимаю, он надеялся на улице поймать кого-нибудь у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле или ОКБ «Новатор» в Екатеринбурге (оба предприятия легко находятся на любой публичной карте, их расположение — не тайна).

Мне это казалось не только опасным, но и бесперспективным, потому что вряд ли кто-то будет разговаривать с американцем в нынешней ситуации (у Эвана хороший русский, но иностранец в нем угадывается легко). Я не знаю в итоге, реализовал ли он эту идею, но наверняка сам факт появления американского гражданина недалеко от места, где делают танки или ракеты, ФСБ сегодня считает шпионажем.

Александра Архипова

Арестовали журналиста Эвана Гершковича. По делу о шпионаже. Хотя он просто делал свою работу - разговаривал с жителями Ебурга о ЧВК Вагнер.

Я знаю Эвана. Пару раз он брал у меня интервью. Доброжелательный, въедливый и профессиональный.

Это очевидный сигнал иностранным журналистам, что не "надо им соваться, куда не просят".

Фарида Рустамова

Россия продолжает превращаться в черный ящик

Российская машина пропаганды уже начала работу. «Задержан с поличным», «схватили за руку». Цену этим высказываниям мы прекрасно видели в деле журналиста Ивана Сафронова, который получил 22 года и теперь сидит в колонии в Сибири за то, что кому-то из генералов не понравилась его статья о военном сотрудничестве между Россией и Египтом.

Эван Гершкович – сын советских эмигрантов, уехавших в США. Открытый и дружелюбный парень, любит Россию, отлично говорит на русском. Долгое время жил в Москве, в России у него много друзей.

В эпоху Владимира Путина в России последовательно и жестоко расправляются со свободой слова. Преследование Эвана –возмутительный акт агрессии российских властей против журналистов. Еще одна попытка отрезать Россию от цивилизованного мира, оставив россиян наедине с пропагандой, а западный мир в окружении нарративов, которые эта пропаганда производит.

Россия продолжает превращаться в черный ящик.

Владимир Осечкин

Вот предупреждал же!!! Сунулся в самое пекло в пасть к гиенам... Наши слова поддержки смелому настоящему журналисту и точно никакому не шпиону!

Эта история наглядно показывает [уровень] фашизации России, высокий уровень опасности для журналистов, использование Путиным и ФСБ террористических методов с взятием гражданских в заложники с целью обмена на своих настоящих агентов или торга для снятия части санкций, и ещё что нас даже умные люди ни хрена не слушают!

Это объявление войны иностранной прессе Кремлем и генералами ФСБ

И да, вот эта ситуация наглядно показывает - ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением НВФ "ЧВК Вагнер" как одного из подразделений Вооружённых сил РФ и воспринимает настоящих журналистов и правозащитников как цель и мишень. ФСБ не незаконную (секретную и нелегальную) деятельность Пригожина и "ЧВК Вагнер" пресекает, а журналистское расследование. В Африке убили трёх журналистов, теперь в РФ в заложники берут уже журналистов и граждан США.

Это вызов всем журналистам и это объявление войны Кремлем и генералами ФСБ иностранной прессе.

Наталья Геворкян

"Шьют" журналистам всегда одно и то же.

Павел Каныгин

Эвана Гершковича знает добрая половина журналистов Москвы. Я лично знаю его как очень профессионального репортера, энергичного, смелого коллегу и веселого товарища, с которым приятно выпить вместе пива. Обвинения в шпионаже — это абсурд уровня «на нас НАТО готовило нападение». Просто нонсенс. Во что я могу поверить, так это в то, что Эван рисковал, отправляясь второй раз за короткое время в командировку вглубь России, зная, что мог привлечь там внимание силовиков одним фактом своего повторного приезда. Но скорее всего высматривали его уже давно.

Мне хорошо это знакомо по работе в Донбассе, где любая активность журналистов извне была под наблюдением. А второй приезд за короткое время мог закончиться арестом и обвинением в шпионаже, что и случилось в моем случае в 2015 году. То, что моя страна деградирует до уровня разрушенных ею же Чечни и Донбасса, мы увидели с началом войны. Хотите понять будущее РФ — просто изучите жизнь на двух этих территориях.

Случай с Эваном повышает риск для всех западных журналистов

Уровень доказательств в «шпионаже» — визитки иностранных журналистов в рюкзаке и записи в блокноте латиницей, которые тупые чекисты даже не могли перевести. Мне тогда удалось выскочить из-под ареста, но в случае с Эваном машина уже завелась, и мне бы очень хотелось, чтоб заглохла, но так бывает редко.

Скорее всего арест Эвана - это просто циничное пополнение «обменного фонда», когда иностранца берут в заложники с целью последующего обмена на нужных Кремлю людей.

В России остается еще много западных журналистов, работающих по аккредитации. Случай с Эваном повышает риск для всех.

Эван совершенно точно окажется на свободе через какое-то время, но ожидание может быть долгим и связанным с обменом на очередных серых дельцов вроде Бута/Ярошенко или вот схваченных недавно в Словении российских шпионов-нелегалов.

Впрочем, есть маленькая надежда, что российский режим не будет «жестить» и отпустит журналиста домой без всяких условий.

Сил и терпения Эвану и его семье.

Кирилл Шулика

...Конечно, задержание за шпионаж журналиста Эвана Гершковича должно показать всем журналистам, не только иностранным, что в это тяжелое время нельзя лезть во все, что даже может быть отдаленно связано с армией и ВПК. По большому счету ведь законы об этом были приняты даже не вчера. Но одно дело сами законы, а другое дело правоприменительная практика, она демонстративнее.

В это тяжелое время нельзя лезть во все, что даже отдаленно связано с армией и ВПК

Российские журналисты, даже которые не в России, в большинстве своем прочухали и совсем на эти темы не пишут. Теперь вот сигнал западным. Песков же не зря сказал, что мы внимательно читали этого вашего Гершковича. Поэтому западные корпункты в России еще останутся, то вряд ли куда за пределы Садового кольца своих сотрудников будут отправлять.

Сдается мне, что с учетом современной ситуации, эта цель может быть даже важнее создания обменного фонда.

Некоторые комментаторы считают, что журналист рисковал зря.

Николай Митрохин

Уголовное дело о шпионаже против репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича заставило только вспомнить фразу-предупреждение Госдепартамента США к американцам намеревающимся посетить Северную Корею - у нас мол, кончились бывшие американские президенты, чтобы вас вызволять их северо-корейских застенков, дальше на свой страх и риск. Не, ну реально каким уровнем неадекватности и самомнения надо обладать чтобы в воюющей, вопиюще антиамериканской стране с жестокой диктатурой и свежепринятым террористическим по сути законодательством, поехать в один из наиболее агрессивных городов, чтобы самостоятельно опрашивать военнослужащих или наемников. С ФСБшным хвостом за спиной, ага. Как будто мало репортажей было про них в уральских СМИ и так. Теперь Штатам придется его менять на кого то из реальных российских шпионов. И уже, объявлена эвакуация остальных американцев, которых он подставил этой нелепой вылазкой.

Только не надо в комментах, пожалуйста, про свободу СМИ и право журналистов на расследования. Лозунги я и сам толкать могу. Вопрос всегда, в том числе в добывании информации - в соотношении цены и результата.

Редакция The Wall Street Journal призвала администрацию Байдена в ответ выслать из США посла России и всех российских журналистов. Дело Гершковича станет еще одним гвоздем в крышку гроба российско-американских отношений, пишут комментаторы.

Татьяна Становая

Арест Эвана Гершковича - это сознательный выбор Кремля в пользу такого заложника, чей арест поднял бы серьезное возмущение в западных кругах, создающих давление на администрацию Байдена с целью начать разговор с Москвой об обмене. Заявление Дмитрия Пескова о том, что [Гершковича] "взяли с поличным" - прямое свидетельство того, что за всем этим стоит лично Путин, и никаких цивилизованных способов вытащить журналиста нет и не будет. Только обмен.

Александр Кынев

Иностранные СМИ всегда были табу даже в самых специфических автократиях

Видимо некоторые не понимают, поэтому напишу отдельно о том, почему задержание Эвана Гершковича за якобы шпионаж даже "для обмена" это глупость, наносящая колоссальный ущерб? Потому что речь о корреспонденте крупнейшего СМИ. Иностранные СМИ всегда были табу даже в самых специфических автократиях. Права журналистов это то, что даже в "дружественных странах" непреложная ценность. Негатив от этой акции испортит репутацию властей РФ даже там в мире, где к ним ещё относятся лояльно.

То есть то это такой классический "выстрел в ногу"

Анатолий Несмиян

Юмор ситуации с арестом американского журналиста в Екатеринбурге в том, что он представляет консервативную про-республиканскую Уолл-Стрит Джорнал. То есть, вдрызг и окончательно расплевавшись с демократами Байдена, Кремль дополнительно дает козырь в руки анти-кремлевской части еще и республиканской партии. Теперь если Трамп хотя бы заикнется сказать что-то даже нейтральное в адрес Кремля, его свои же в пепел сожгут.

Местным парням из екатеринбургского ФСБ эти заморочки неинтересны, неважны и скорее всего, они о них даже не догадываются. Тут чистый инстинкт: раз американец - принимаем. С последствиями пусть начальство разбирается, у него голова большая.

Если в случае Гершковича есть надежда, что он пробудет в заключении недолго, россиянам, которых стали в конвейерном режиме приговаривать к лишению свободы из-за антивоенной позиции, надеяться не на что, отмечают в блогах. Во многих комментариях упоминают Алексея Москалева, которого накануне приговорили к двум годам колонии из-за антивоенного рисунка дочери и задержали в Беларуси после побега из-под домашнего ареста.

Ксения Ларина

День без числа.

Алексея Москалева взяли в Минске на квартире, оперативники КГБ обнаружили его местоположение по сигналу мобильного и произвели налет и задержание.

Эвана Гершковича,американского журналиста , аккредитованного в России, взяли в Екатеринбурге, натянули ему свитер на голову и увезли в неиизвестном направлении. Предъявлено обвинение в шпионаже.

Актёр Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов пытался покончить с собой на сцене, обвинив новое руководство театра в преследовании инакомыслящих артистов. На поклонах в финале спектакля при полном зрительном зале Шувалов произнёс короткую речь, объясняющую его поступок, и полоснул ножом по запястью.

В Петербурге к 5,5 лет колонии приговорили археолога Олега Белоусова, инвалида 3 группы. Донос на него написал знакомый, Сергей Чмыхун, обратив внимание органов на антивоенную позицию Белоусова. После оглашения приговора судьей Евой Гюнтер доносчик признался , что он «не хотел»:

«Я хотел, чтобы человек осознал и перевоспитался. Мне хотелось, чтобы ему не просто дали 50 тысяч штрафа. Мне хотелось, чтобы нарисовали условку, полгода, например».

Ройзман вышел из спецприемника после отбывания 14 суток за фейковое правонарушение. Теперь его ждёт суд по статье о фейках против российской армии.

Дмитрий Гудков

Журналиста взяли в заложники в Екатеринбурге – Эван Гершкович. Естественно, в заложники взяло государство-террорист, других террористов у нас уже давно не водится.

«Пока менять не планируем», – заявила Захарова, открывая торги жестом опытного аукциониста.

63-летнего пенсионера Михаила Симонова в Москве менять не только не планируют, но и не будут. 7 лет колонии за пару фраз в ВК о бомбардировках Украины.

Привычная фраза о том, что за убийство дают меньше, уже стерлась, ее все выучили. Убийцы теперь ходят, побрякивая медальками.

До сих пор неизвестно, где Алексей Москалев: после вечернего налета на квартиру в Минске он пропал.

Террористы держат заложников в ужасе. Каждый день они проводят публичные казни – пока еще без расстрелов, только с ужасающими сроками. Но ведь нельзя же долго балансировать на этой грани, особенно если война идет уже второй год.

Выводов не будет. Нет у меня выводов, кроме желания посмотреть на Путина за решеткой. Впрочем, можно и в гробу.