Взялся за Telegram

В России с перебоями работает Telegram, уже несколько дней пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, долгой загрузкой фото и видео, а также голосовых сообщений.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram тоже пожаловалась на работу мессенджера. По данным Downdetector, жалобы приходят в основном из Ненецкого автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера. В службе сообщили, что будут и дальше вводить ограничения, чтобы "добиться исполнения законов России".

Также стало известно, что отношении Telegram составлено семь административных протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил, что Telegram в России заблокируют уже к сентябрьским выборам. Позже, правда, он сказал, что информация о возможной блокировке — это его гипотеза.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram. Власти заявляют, что мессенджеры якобы используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений.

Ситуация с YouTube в России тоже остается сложной: сервис работает в режиме принудительного замедления.

Власти всеми силами пытаются перевести пользователей в подконтрольные сервисы VK и Max.

Для обхода блокировок россияне устанавливают VPN-сервисы, но и их работу власти тоже блокируют.

Попытки Роскомнадзора заблокировать работу Telegram в России, штраф за лайк к видео в YouTube, а также проблемы Rutube обсуждаем с адвокатом в области киберправа Саркисом Дарбиняном.