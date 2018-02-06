На Уолл-стрит - крупнейшее за семь лет падение курсов акций

В понедельник на американских фондовых биржах произошло резкое падение курсов акций. Два из трех главных рыночных индексов снизились более, чем на 4 процента. Добываемая в США нефть подешевела на 3 процента.

Индекс Dow Jones, отражающий стоимость акций 30 крупнейших американских компаний, упал на 1175 пунктов или 4,6 процента, что является крупнейшим с августа 2011 года падением. В предыдущие три дня торгов на Уолл-стрит курсы акций также резко снижались. В результате индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли почти 9 процентов в сравнении с рекордным уровнем, достигнутым всего 10 дней назад.

Подобных потрясений не было на американских фондовых биржах по крайней мере в течение последних двух лет. По словам трейдеров, настроения в понедельник на биржах были близки к паническим.

Падение курсов акций началось несколько дней назад после появления неожиданных данных о резком росте заработной платы в Соединенных Штатах и признаках роста инфляции, что вызвало предположения о более резком, чем ожидалось подъеме кредитной ставки американским центральным банком - Федеральной резервной системой, что затрудняет доступ инвесторов к капиталу и препятствует росту котировок на фондовых биржах. Помимо этого, после почти 9 лет безостановочного роста курсов акций их цены значительно превысили исторический уровень цен, который обычно определяется соотношением цены и прибыльности компании. Многие аналитики ожидали масштабную коррекцию котировок на фондовых биржах.

Первое за президентство Дональда Трампа серьезное падение на Уолл-стрит спровоцировало заявление Белого дома, в котором говорится о том, что фундамент американской экономики остается надежным. С такой оценкой согласны многие наблюдатели, которых цитируют сегодня американские газеты. Они называют коррекцию здоровым явлением и говорят, что на фоне повышающейся прибыльности американских компаний и подъема уровня роста экономики, которой способствует налоговая реформа, многолетняя тенденция роста курсов акций скорее всего сохранится.