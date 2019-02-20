Школьник подал иск к газете Washington Post за клевету

Учащийся католической школы предъявил газете Washington Post иск на сумму 250 миллионов долларов, обвиняя одну из ведущих американских газет в том, что она публично оклеветала его.

16-летний Николас Сандман из города Ковингтон в Кентукки судится с газетой The Washington Post за заметку, из которой следовало, что он спровоцировал конфронтацию с антитрамповским демонстрантом — индейцем в январе у Мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Фотография с подписью, которую распространила газета, запечатлела улыбающегося Сандмана лицом к лицу с активистом, пожилым американским индейцем Нэйтаном Филипсом, который поет и играет на бубне. Из подписи следовало, что школьник вел себя агрессивно в отношении Филипса. Инцидент спровоцировал бурю негодования в социальных сетях. Истец утверждает, что он стал объектом травли.

Согласно исковому заявлению газета “в стремлении продвинуть свою антитрамповскую повестку” очернила его за принадлежность к белой расе и католицизм, поскольку на нем была бейсболка с девизом Трампа “Вновь сделаем Америку великой” и за то, что он приехал в столицу, чтобы участвовать в митинге против права на аборты.

В The Washington Post заявляют, что они знакомятся с исковым заявлением и намерены “защищаться самым энергичным образом. Как заявил адвокат Сандмана, аналогичные иски предъявят и одноклассники его клиента, приехавшие с ним в Вашингтон. Частное расследование, проведенное истцами, показало, что конфронтацию спровоцировали не они, а соратники Филиппса из радикальной секты “Чернокожие иудеи — израэлиты". Филиппс утверждал, что его оппоненты скандировали “Построим стену”, имея в виду предвыборной лозунг Дональда Трампа, но частные детективы, изучив видео- и аудиозаписи происшествия, ничего подобного не обнаружили.