Группа Ассанжа Wikileaks вела переписку с Трампом-младшим

За полтора месяца до президентских выборов 2016 года группа Wikileaks вступила в секретную переписку с Дональдом Трампом-младшим. Она пыталась давать среди прочего советы кандидату, а затем и президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает журнал The Atlantic, в распоряжении которого оказалась электронная переписка.

В первом сообщении, отправленном на Twitter Трампа-младшего, в тот момент советника кандидата Трампа, Wikileaks обратила внимание предвыборного штаба Трампа на появление нового антитрамповского сайта и передала пароль для доступа к закрытым материалам. В ответном письме Трамп-младший поблагодарил Wikileaks. За первым обращением Wikileaks к сыну Трампа последовала серия посланий, в которых группа, обнародовавшая незадолго до того похищенную переписку функционеров Демократической партии, обращается к Трампу-младшему с различными просьбами и предложениями. Трамп ответил лишь на первых три сообщения. Wikileaks благодарит Трампа-старшего за упоминания группы в своих выступления и просит его предоставить ей какую-либо из его налоговых деклараций. Она пересылает ему ссылку на сайт с похищенной перепиской демократов, предлагает обнародовать ее. Wikileaks рекомендует Трампу в случае поражения на выборах не принимать их результатов и настаивать на том, что они были подтасованы. Уже после победы Дональда Трампа группа Джулиана Ассанжа просит Трампа предложить Австралии назначить Ассанжа австралийским послом в США, чтобы повысить его статус в глазах Канберры.

Вся эта переписка, по данным The Atlantic, находится в распоряжении комиссий Конгресса, которые ведут расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс. Адвокат Дональда Трампа-младшего заявил, что он не испытывает никакой тревоги по поводу этой переписки и готов ответить на любые вопросы, касающиеся ее.

Потенциальные контакты между предвыборным штабом Дональда Трампа и Wikileaks вызывают особое внимание, поскольку американские спецслужбы считают, что Wikileaks распространяла информацию, собранную сотрудниками российских спецслужб.