Wildberries скрыл раздел "Всё для СВО" после атак украинских дронов

На сайте Wildberries больше не отображается раздел "Всё для СВО". При этом сами товары военного назначения по-прежнему доступны, но размещены в других категориях, пишет The Moscow Times.

Бронежилеты и защитные шлемы продаются в разделе "Спорт", а FPV-дроны и комплектующие к ним — в категории "ТВ, аудио, фото, видео техника". Некоторые товары по-прежнему сопровождаются пометками "проверен на СВО" или "применяется в зоне СВО". По данным The Moscow Times, ранее по тегу "Всё для СВО" были доступны более 200 тысяч товаров.

Изменения произошли после серии атак украинских беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Невинномысске, Шушарах под Санкт-Петербургом, Новосаратовке и Екатеринбурге. Из-за повреждений компания временно приостанавливала работу отдельных складов и перестраивала логистику.

Одновременно торговые площадки Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет" изменили условия работы с продавцами. Новые правила, которые вступят в силу 8 августа, освобождают маркетплейсы от обязанности компенсировать утрату или повреждение товаров, если они произошли в результате военных действий, атак беспилотников, применения вооружения, обстрелов или взрывов. Ранее в договорах содержались только общие положения о форс-мажорных обстоятельствах.

После атак на склады Wildberries часть продавцов жаловалась, что полученные компенсации оказались значительно ниже стоимости утраченных товаров, а предложенные маркетплейсом меры поддержки не покрывали понесенные убытки.