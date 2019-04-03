Арестована женщина, незаконно проникшая в клуб Трампа во Флориде

Женщина, незаконно проникшая на территорию принадлежащего Дональду Трампу клуба Mar-a-Lago во Флориде, была арестована в прошлую субботу. У нее было обнаружено два паспорта, выданные на Тайване, несколько электронных устройств, включая смартфоны, и флэш-карта, на которой находились программы, содержащие компьютерные вирусы.

Согласно представлению прокуратуры в Федеральный суд Флориды, женщина, почти не говорившая по-английски, поначалу прошла на охраняемую территорию, где проводит немало времени президент Трамп, заявив, что она хочет воспользоваться бассейном клуба. Затем она обратилась к администратору отеля, объявив, что она приехала на китайско-американскую встречу, организованную ООН. Администратор вызвал представителя секретной службы, которому посетительница рассказала, что она намеревалась встретиться с членами семьи Трампа, чтобы поговорить об американо-китайских экономических отношениях.

При осмотре сумки задержанной были обнаружены компьютер-ноутбук, жесткий диск, четыре смартфона и флэш-карта с вирусами.

Американские комментаторы строят предположения о том, что женщина могла пытаться взломать системы WIFI, предоставляющие выход на интернет на территории клуба. На кого она может работать, подлинное ли имя указано в паспортах, является ли она гражданкой Тайваня пока неизвестно. Поднимаются вопросы и об организации охраны на территории курорта, который называют "Белым домом" во Флориде.