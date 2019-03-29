Бюджетная авиакомпания WOW AIR внезапно отменила все полеты

В четверг более 1000 пассажиров бюджетного авиаперевозчика WOW AIR не смогли вылететь из аэропортов по обе стороны Атлантики после того, как компания объявила об отмене всех своих рейсов в связи с банкротством.

Переговоры о спасении исландской авиакомпании продолжались до раннего утра в четверг, однако после отказа инвесторов в экстренном финансировании операций компании Wowair пришлось срочно свернуть дела.

Застрявшие в аэропортах Европы и Северной Америки пассажиры Wowair пытаются купить билеты на рейсы крупных авиаперевозчиков. В случаях внезапного отказа или отмены полетов между авиакомпаниями предусмотрена процедура содействия пострадавшим пассажирам, однако всё зависит от загрузки рейсов и от готовности конкурентов оказать такое содействие.

Основанная в 2011 г. Wow Air стала популярной благодаря крайне дешевым трансатлантическим перелетам с пересадкой в Исландии. В некоторых случаях можно было приобрести билет на полет через Атлантический океан менее чем за 100 долларов. Однако европейские лоукостеры испытывают на себе жесткую конкуренцию в последние годы. Датская Primera Air прекратила свою деятельность в октябре 2018 года, а в феврале немецкая Germania объявила о банкротстве.