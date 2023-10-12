WP: Администрация США ищет возможности конфисковать средства ЦБ

Администрация США активизировала усилия, направленные на использование замороженных на Западе активов Банка России для оказания помощи Украине. Об этом со ссылкой на три анонимных источника в администрации сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, власти США и многих стран ЕС, поддерживающие Киев, в последнее время сталкиваются со всё более серьёзными препятствиями на пути к выделению новых средств для помощи Украине, и возможная конфискация замороженных с февраля прошлого года средств российского Центробанка могла бы помочь решить проблему. Собеседники WP, впрочем, утверждают, что поиск путей использовать российские средства для помощи Киеву не связан с текущими бюджетными сложностями.

По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов - после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заморозка средств Центробанка стала одной из мер, предусмотренных первыми пакетами санкций. Юристы и другие эксперты неоднократно высказывались в том смысле, что простое изъятие этих денег чревато не только юридическими проблемами, но и рисками для финансовой системы. При этом в США, по оценкам, на счетах находятся лишь около 5 миллиардов, большая часть российских резервов заморожена в Европе и в других странах мира.

Как говорится в публикации, министр финансов США Джанет Йеллен недавно высказалась в поддержку европейского предложения обложить налогом доходы от российских активов и перевести налоговые поступления Украине. В отличие от конфискации, такую меру можно реализовать относительно быстро. В среду правительство Бельгии объявило о создании фонда для Украины в размере 1,8 миллиарда долларов, финансируемого за счет налоговых поступлений от прибыли, полученной от хранящихся в Европе активов российского центрального банка. Деньги будут использованы для помощи Украине, как военной, так и гуманитарной.

Российские власти заявляли, что будут расценивать изъятие российских активов в пользу Украины как "фактически прямое воровство".

Американские чиновники, мнение которых приводит The Washington Post, считают, что гипотетическое использование замороженных активов не заменит прямой поддержки Украины Вашингтоном, поскольку поскольку потребуются многие месяцы, чтобы средства, даже если они будут конфискованы, достигли Украины. При этом Конгресс США пока не одобрил выделение средств на помощь Украине на 2024 год.