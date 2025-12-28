Китай активно модернизирует сеть секретных объектов, связанных с производством компонентов ядерных боеголовок. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные экспертами. По данным издания, работы ведутся на фоне усилий Пекина по созданию возможностей для более быстрого ответа на потенциальную атаку и свидетельствуют об обновлении ключевых элементов ядерной инфраструктуры, ранее остававшихся вне основного внимания аналитиков.

Анализ снимков проводили специалисты венской организации Open Nuclear Network и лондонского центра VERTIC, сопоставляя изображения с рассекреченными документами, научными публикациями и данными о передвижении военной техники. На фотографиях зафиксированы как минимум шесть объектов, участвующих в производстве боеголовок.

Наиболее активная фаза расширения, отмечает The Washington Post, началась в 2021 году.

В частности, масштабная модернизация за последние пять лет затронула предприятие в горном районе провинции Сычуань, которое аналитики связывают с производством плутониевых сердечников. Там расширили охраняемую территорию, обновили здания и развернули новые строительные площадки.

Аналогичные работы ведутся и на другом объекте в Сычуани, предположительно связанном с производством взрывчатых компонентов для инициирования ядерных реакций – с 2021 года там строится защитная стена и, возможно, новое хранилище. Кроме того, в уезде Цзытун в 2024 году был завершен объект площадью около 40 тысяч квадратных метров, который может использоваться для сборки и подготовки компонентов боеголовок.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе ядерный арсенал Китая вряд ли сравняется с американским, но почти повсеместные изменения в ядерной программе указывают на подготовку к длительной гонке вооружений.

Ранее Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Пентагона сообщало, что Китай может увеличить число боеголовок до более чем тысячи к 2030 году и ускоряет военные приготовления на фоне возможного конфликта вокруг Тайваня.