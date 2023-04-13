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WP назвала источником утечки документов Пентагона сотрудника американской военной базы

Источником крупнейшей за много лет утечки документов Пентагона стал сотрудник американской военной базы, публиковавший их в закрытом чате для геймеров. Он публиковал бумаги, чтобы "держать знакомых в курсе событий". Об этом пишет газета The Washington Post.

Изданию удалось связаться с участниками закрытого чата в мессенджере Discord, где публиковались секретные бумаги. Чат объединял геймеров, увлечённых оружием, военным снаряжением и христианством, следует из материала WP. Доступ туда был только по приглашениям.

Журналистам удалось ознакомиться с около тремястами секретными документами, опубликованными в чате. Двое членов группы сообщили изданию, что знают настоящее имя публиковавшего документы человека, но не будут раскрывать его пока ведётся расследование ФБР.

Описывая подозреваемого его знакомые говорят, что тому около 20-25 лет, он тренирован и харизматичен. Сам предполагаемый источник утечки рассказывал в чате, что часть своего рабочего времени проводит в специальной комнате для работы с секретными документами, куда нельзя проносить электронные устройства.

Он пересказывал секретную информацию участникам чата, а когда они перестали реагировать на его сообщения, стал выкладывать фотографии документов.

Некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий в Украине и секретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям. В других документах показывались возможные траектории ядерного удара КНДР по США. В другом были представлены фотографии китайского аэростата-шпиона, пролетевшего над страной в феврале, сделанные, вероятно, с самолёта-шпиона U-2, а также схема аэростата и разведывательного оборудования на нём.

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