WP рассказала, как готовилось и проходило летнее наступление Украины

Вооружённые силы Украины не смогли в ходе летнего наступления существенно продвинуться вперёд и решить поставленную задачу - выйти к Азовскому морю - в том числе из-за разногласий при планировании операции и в её начале между руководством ВСУ и западными союзниками Украины, включая США. Об этом говорится в большом материале в двух частях, посвящённом украинскому контрнаступлению, который опубликовала газета The Washington Post. Наступление в материале прямо названо неудачным. Официальный Киев и союзники не называют его так, но в последнее время и представители властей Украины говорят о том, что оно идёт медленно, и его цели не достигнуты.

При подготовке материала, как утверждается, журналисты WP поговорили с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и стран Европы, из России, а также с более чем 20 офицерами и солдатами, воюющими на передовой.

Ключевые наблюдения и выводы, к которым приходят авторы статьи, таковы:

перед началом наступления, весной прошлого года, американские, британские и украинские военные провели восемь моделирующих военных игр на картах, чтобы составить план кампании. При этом, как отмечает издание, Вашингтон просчитался в оценке скорости трансформации украинских сил в войска западного образца, свою роль сыграло и отсутствие у Киева новейшей боевой авиации.

между американскими и украинскими военными возникли существенные разногласия по вопросам не только тактики, но и стратегии. В частности, в Пентагоне настаивали на как можно более быстром начале операции - уже в середине апреля, чтобы российские войска не успели укрепить линии обороны. Украинское командование, как утверждается, настаивало на более позднем начале наступления, чтобы получить больше оружия и дать больше времени войскам на обучение.

американские военные были убеждены в возможности прорыва российской обороны на направлении главного удара с использованием большого количества поставленной Украине техники. Они настаивали на одном мощном ударе в южном направлении с целью скорейшего выхода к Азовскому морю. Украинское командование, однако, сделало выбор в пользу ударов сразу на трёх направлениях, не только на юге, но и в районе Бахмута. После того, как наступление началось, украинское командование, как утверждается, не решалось организовать попытку решительного прорыва, опасаясь больших потерь. При этом некоторые опрошенные газетой украинские военные указывают на то, что в реальности война выглядит не так, как в теории, в том числе за счёт развития новых средств поражения, таких как управляемые дроны.

как американские, так и украинские военные, как утверждается, недооценили способность российских войск обороняться, в том числе с использованием большого числа мин, а также вводя в бой большое число солдат, даже ценой больших потерь.

разведка США оценивала вероятность успеха наступления примерно как 50 на 50.

В статье говорится о том, что за большинством решений, принятых украинским командованием вопреки мнению американских советников, был командующий ВСУ Валерий Залужный. При этом подчёркивается, что его решения, в частности о необходимости борьбы за Бахмут, поддерживал и президент Владимир Зеленский.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, активно участвовавший в подготовке наступления, рассказал, что украинские войска собирались начать операцию в мае, однако этому помешал ряд факторов, в том числе, как утверждается, и плохое состояние поставленной странами Запада техники, а также погода.

В первые дни украинского наступления войска, как отмечает Washington Post, понесли тяжёлые потери в технике, включая не менее 20 БМП "Брэдли" и шесть танков "Леопард". Большие проблемы создавали как минные поля, так и огонь российской артиллерии. В этих условиях, как утверждается, Залужный отказался от попыток прорыва в районе Работино в Запорожской области при помощи механизированного "кулака", вместо этого наступательные действия были продолжены с использованием пехоты. В результате прорвать линию российской обороны не удалось, продвижение украинских войск составило лишь около 10-15 километров. При этом план наступления предполагал, что на главном направлении такое продвижение будет достигнуто за один первый день.

В октябре российские силы предприняли наступление на Авдеевку в Донецкой области, после чего, как утверждается, главная ударная сила ВСУ в Запорожской области - 47-я бригада - была переброшена туда. Как отмечает Washington Post, это стало свидетельством того, что наступление Украины остановилось. Сам Залужный в широко обсуждавшейся статье в The Economist признал, что на фронте сейчас позиционный тупик.