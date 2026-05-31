WSJ: ООН грозит финансовый коллапс из-за долгов США и Китая

Организация Объединённых Наций столкнулась с серьёзным финансовым кризисом из-за задержек платежей со стороны США и Китая – двух крупнейших доноров, на которых приходится около 42% базового бюджета организации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, США задолжали ООН более четырёх миллиардов долларов и одновременно сократили участие в ряде программ, включая Всемирную организацию здравоохранения. Китай, несмотря на недавний платёж в размере 850 миллионов долларов, по-прежнему должен организации около 455 миллионов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация фактически участвует в "гонке к банкротству" и может столкнуться с нехваткой средств уже к середине августа.

Из-за дефицита финансирования ООН уже начала масштабное сокращение расходов: закрываются офисы, упразднены около трёх тысяч должностей в секретариате, урезаны расходы на переводческие службы и миротворческие операции. Организация также ускоряет вывод контингентов из отдельных регионов и задерживает выплаты странам, предоставляющим военнослужащих для миссий миротворцев – "голубых касок".

Ситуацию осложняет структура финансирования ООН. Организация не может брать кредиты, а значительная часть расходов приходится на персонал. При этом государства-члены чаще расширяют полномочия и программы ООН, чем соглашаются на их сокращение.

Вашингтоне заявляет, что не отказывается от поддержки многосторонних институтов, но требуют масштабных реформ и повышения эффективности расходов. Дополнительное давление на бюджет организации создаёт и сокращение взносов со стороны других доноров, включая Великобританию, Германию, Швецию и Нидерланды.