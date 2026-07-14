WSJ: Путин превратился в младшего партнёра Си Цзиньпина

Четыре года войны против Украины и экономической изоляции России изменили баланс отношений между Москвой и Пекином, и Китай всё больше видит себя в позиции более сильного партнёра в отношениях. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, опубликованной 14 июля. В ней отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин, ещё в 2013 году видевший в российском президенте Владимире Путине "ролевую модель", сейчас по сути выступает в роли сюзерена по отношению к нему.

Как отмечается в статье, это во многом основано на экономических отношениях - на долю Китая приходится около 40% процентов всей внешней торговли России, в то время как доля России в китайском внешнеторговом обороте составляет всего 4%.

В статье отмечается, что Китай в ходе недавнего визита Владимира Путина в Пекин отказался подписывать с Россией соглашение о сооружении газопровода "Сила Сибири 2" без выполнения его требований о поставках газа по нему по внутрироссийским ценам.

Газета сообщает также о случаях, когда российские власти выявляли сотрудничавших с Китаем чиновников среднего звена, однако якобы не стремились предавать эти истории огласке, чтобы не осложнять отношения с Пекином.

Со ссылкой на источники WSJ пишет также о том, что Китай постепенно выстраивает отношения с российскими чиновниками и представителями элит "в обход" Кремля. Речь идёт о лицах, которые, по мнению китайского руководства, могут сыграть роль в управлении страной после ухода Владимира Путина. Ряд аналитиков считают, что Россия может сохранить ориентацию на Китай и после смены власти в стране, и у Китая будет возможность превратить Россию в государство, значительно более зависимое от Пекина, чем даже сейчас.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию, сказав, что взаимоотношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, "в связи с чем любое толкование России в качестве младшего партнера ошибочно". В МИД Китая заявили, что между лидерами стран установился "высокий уровень взаимного доверия и глубокой дружбы".