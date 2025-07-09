WSJ: США могут передать Украине ещё одну систему "Пэтриот"

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки Киеву еще одной системы противовоздушной обороны "Пэтриот" после того, как президент США подтвердил, что одобрил передачу Украине дополнительных оборонительных вооружениё. Об этом со ссылкой на источники пишет в среду газета The Wall Street Journal.

Решение, как пишет издание, пока не принято. Есть и альтернативное предложение - добиться того, чтобы систему "Пэтриот" передал Киеву кто-либо из союзников США, вероятнее всего Германия. Накануне Axios сообщал о диалоге между Вашингтоном и Берлином по этому вопросу. То же издание писало, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот" и помочь найти другие источники пополнения их запасов.

Зеленский постоянно говорит о необходимости поставок Украине новых систем ПВО для защиты страны от российских воздушных атак. По оценкам, к настоящему моменту Украине были переданы, вероятно, семь систем "Пэтриот", в том числе три непосредственно от США - при предыдущей администрации.

Дональд Трамп накануне подтвердил, что распорядился поставить Украине дополнительное вооружение на фоне выраженного им недовольства поведением российского лидера Владимира Путина и продолжением ударов по Украине. Не сообщается, о каком вооружении и о каких объёмах может идти речь.

1 июля при этом стало известно, что США, приостановили поставки в Украину некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для "Пэтриот". Как сообщает в среду CNN, решение об этом принял без консультации с Белым домом министр обороны Пит Хегсет. Впоследствии Пентагон и Госдепартамент заявили, что отправка оружия Украине не заморожена.