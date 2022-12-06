WSJ: США тайно уменьшили дальнобойность HIMARS для Украины

США тайно модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые они поставляют Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по территориям России. Об этом The Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили чиновники американской администрации.

Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией.

В частности, модифицированные установки не могут быть использованы для запуска ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров. США не поставляли Украине такие ракеты, однако ограничили возможность их использования с HIMARS на случай, если Киев получит ATACMS от других источников, пишет WSJ.

В Пентагоне не сообщают подробности о том, какие именно модификации были сделаны для переданных Украине систем. Американские военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей.

В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов HIMARS и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия около 75 километров. Эти ракеты активно применяются ВСУ для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины.

Командование Вооружённых сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются ещё как минимум 200 таких систем.