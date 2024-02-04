WSJ: в России в 2023 году вдвое увеличилось число авиаинцидентов

В России в 2023 году значительно увеличилось число авиационных инцидентов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на исследовательские компании, изучающие открытые данные. Издание связывает значительную часть авиаинцидентов в России с эффектом санкций, введённых против авиационной отрасли после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По данным германской исследовательской компании Jacdec, на которые ссылается The Wall Street Journal, в России в 2023 году произошло не менее 74 инцидентов с самолётами, рассчитанными на перевозку как минимум 19 пассажиров. При этом в 2022 году таких инцидентов было только 36. Данные в целом подтверждает также исследовательская компания Cirium, согласно её подсчётам, в России на каждые 100 тысяч вылетов в 2023 году случалось около 10 инцидентов, тогда как годом ранее — всего 5.

При этом катастроф с крупными авиалайнерами в России в прошлом году удалось избежать. По числу жертв самой крупной катастрофой стало крушение частного самолёта, при котором погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его приближённые; причины этой катастрофы официально не установлены - расследование по сути засекречено.

Помимо катастрофы самолёта Пригожина, наиболее резонансным авиаинцидентом стало приземление в поле в Новосибирской области лайнера "Уральских авиалиний", у которого отказала гидросистема. При аварийной посадке никто не погиб.

Хотя серьёзного ущерба или гибели людей в подавляющем большинстве случаев удаётся избежать, постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают давление на пилотов, - отмечают опрошенные WSJ эксперты.

Санкции предусматривают в частности запрет для западных компаний-производителей самолётов обслуживать самолёты российских авиакомпаний и поставлять запчасти для них. Ранее сообщалось, что ряд российских авиакомпаний пересмотрели технические регламенты и разрешают воздушным судам отправляться в полёты с неполадками, с которыми ранее они к полётам не допускалось. При этом Росавиация в декабре прошлого года заявила, что на воздушном транспорте в России "отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов". При этом в течение года различные СМИ неоднократно сообщали, что такая тенденция есть. В частности, "Новая газета Европа" в сентябре, после аварии под Новосибирском, писала о том, что с января по август в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолётов,что более чем в 2 раза больше обычного.