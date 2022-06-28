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WSJ: в США задержан танкер с нефтепродуктами из России

Иллюстративное фото

Власти США остановили нефтяной танкер с российскими нефтепродуктами, который вышел из порта на Таманском полуострове в Чёрном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан 3 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в греческой компании-владельце судна.

Танкер зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. Он перевозил мазут и вакуумный газойль.

Власти США, по данным газеты, не позволили разгрузить танкер. Его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы Соединённых Штатов.

В Vitol заявили, что компания работает чётко в соответствии с действующими законами с учётом санкций.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну российских энергоресурсов до 22 апреля.

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