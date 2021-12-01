WTA из-за исчезновения Пэн Шуай приостановила все турниры в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила в среду о приостановке всех соревнований под её эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений о безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай. Несколько недель назад она перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.

Глава ассоциации Стив Саймон, который ранее неоднократно выражал тревогу относительно судьбы теннистистки и сомнения в заверениях китайских властей о том, что у неё всё в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда, как он выразился, "Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на ней оказывают давление". По словам Саймона, в ассоциации по-прежнему не знают, где находится спортсменка, свободна ли она и находится ли в безопасности. Глава ассоциации также потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка.

Власти Китая уверяют, что спортсменка, которая обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, в безопасности. 21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на соревнованиях по теннису, которые проходили в этот день в Пекине. Однако у журналистов или болельщиков не было возможности с ней пообщаться.

Пэн Шуай в начале ноября рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре её пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Разоблачения, с которыми изначально выступила теннисистка, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

Пэн Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.