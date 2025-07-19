18-й пакет санкций ЕС: стало известно, кто вошёл в списки

В официальном вестнике законодательства ЕС опубликованы принятые накануне Советом ЕС документы, оформляющие 18-й пакет санкций в отношении России.

В публикации содержится в частности список российских банков, на которые наложены ограничения, перечень судов так называемого теневого флота, а также физических и юридических лиц, попавших под санкции.

В список из 22 банков, внесённых в санкционный пакет, вошли Т-банк (бывший Тинькофф), Яндекс банк, Ozon банк, а также ипотечный государственный банк "Дом.рф". Как обратило внимание издание "Осторожно, новости", в списке также казанский "Банк 131", который использовался для сбора донатов в Telegram через бот @donate. Его основал предприниматель Дмитрий Еремеев, которого издание The Bellназывало инвестором криптовалюты Toncoin, которую пытался выпустить основатель телеграма Павел Дуров. Как пишет "Медиазона", Еремеев заявил, что вышел из капитала банка.

Под ограничения попали 23 российские компании, в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ряд предприятий, связанных с ВПК. Среди них Новосибирский завод имени Коминтерна, московское ООО "Системотехника", НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, "Химинтехно", "Полихим" и другие. В списке также ряд компаний из третьих стран, в том числе Китая, Гонконга, Турции, ОАЭ, Маврикия и Сингапура, и около 100 танкеров, которые, по данным властей ЕС, участвуют в перевозках российских нефтепродуктов.

В списке попавших под санкции физических лиц - генеральный директор "Мосфильма", режиссёр и участник политических ток-шоу Карен Шахназаров, ректор Крымского университета имени Вернадского Владимир Курьянов, бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, ряд связанных с ВПК предпринимателей и менеджеров и несколько иностранных граждан.

Санкции, как сообщалось ранее, предусматривают снижение установленного странами "Группы семи" ценового потолка на российскую нефть с $60 до 47,6 доллара США за баррель. Также санкции введены против нефтеперерабатывающего завода в Индии, основным акционером которого является "Роснефть"; налагается полный запрет на операции, связанные с газопроводами "Северным поток-1" и "Северным потоком-2", включая предоставление товаров или услуг.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что этот пакет является одним из самых жёстких за всё время конфликта в Украине. Евросоюз уже вводил ограничительные меры в отношении ключевых секторов российской экономики, включая банковский сектор, торговлю, технологии и энергетику. Новый раунд санкций усиливает давление на российский экспорт нефти — одного из главных источников доходов Кремля.