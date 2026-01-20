"Я люблю красоту...Разве это моя вина?" Умер кутюрье Валентино

Генерал Александр Сырский обещает контрнаступление ВСУ, способна ли на него сейчас украинская армия

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в кулуарах ВЭФ в Давосе не согласована

Трамп назвал «глупостью» решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия

Максим Блант о последствиях возможного введения американских пошлин на товары из стран Европы, выступающих против присоединения Гренландии к США

Эммануэль Макрон предложил Трампу обсудить Гренландию за обедом в Париже

Александр Лукашенко «положительно» воспринял приглашение Трампа вступить в «Совет мира»

Зачем создается «Совет мира»

Власти Испании считают «очень странной» Ж/Д катастрофу, в которой погибли 40 человек

Умер кутюрье Валентино