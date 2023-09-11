"Яблоко" получит представительство в гордуме Великого Новгорода

Партия "Яблоко" получила право на представительство в городской думе Великого Новгорода, набрав 7,37% голосов. Победила "Единая Россия" с 41,29%.

Ранее в ночь на 10 сентября трёх кандидатов от "Яблока" в городскую думу седьмого созыва задержали сотрудники полиции. На Ксению и Анну Черепановых, а также Виктора Шалякина составили протоколы за неповиновение полиции. Они якобы отказались выходить из машины и вместо этого показали свои документы. Судебное заседание по делу Ксении Черепановой и Виктора Шалякина должно было пройти 10 сентября, но его перенесли на 19 сентября.

9 сентября "Яблоко" потребовало отменить итоги голосования на нескольких избирательных участках Великого Новгорода. В партии утверждают, что были нарушены правила хранения бюллетеней в ночное время: помещения никто не охранял, они даже не были заперты. Снимки, доказывающие это, публиковала Ксения Черепанова.

После задержания кандидат от "Яблока" призвала жителей Великого Новгорода "прийти на избирательные участки и поддержать мирное будущее".