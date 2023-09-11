"Яблоко" получит представительство в гордуме Великого Новгорода

Партия "Яблоко" получила право на представительство в городской думе Великого Новгорода, набрав 7,37% голосов. Победила "Единая Россия" с 41,29%.
Ранее в ночь на 10 сентября трёх кандидатов от "Яблока" в городскую думу седьмого созыва задержали сотрудники полиции. На Ксению и Анну Черепановых, а также Виктора Шалякина составили протоколы за неповиновение полиции. Они якобы отказались выходить из машины и вместо этого показали свои документы. Судебное заседание по делу Ксении Черепановой и Виктора Шалякина должно было пройти 10 сентября, но его перенесли на 19 сентября.
9 сентября "Яблоко" потребовало отменить итоги голосования на нескольких избирательных участках Великого Новгорода. В партии утверждают, что были нарушены правила хранения бюллетеней в ночное время: помещения никто не охранял, они даже не были заперты. Снимки, доказывающие это, публиковала Ксения Черепанова.
После задержания кандидат от "Яблока" призвала жителей Великого Новгорода "прийти на избирательные участки и поддержать мирное будущее".
- В России с 8 по 10 сентября прошли выборы глав субъектов, депутатов региональных парламентов и городских советов. В большинстве случаев власти решили проводить голосование в течение трех дней, что вызвало недовольство у политических партий. В частности, в КПРФ призвали сторонников голосовать только в последний день.
- Кроме того, так российские власти провели голосование на оккупированных территориях Украины, захваченных в ходе вторжения: в части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Киев и страны Запада уже заявили, что не признают его легитимность и считают это "псевдовыборами".
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