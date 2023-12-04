Самый опасный ядерный объект Великобритании, Селлафилд, подвергся кибератаке хакерских групп, тесно связанных с Россией и Китаем, сообщило издание The Guardian. Площадь этой зоны на северо-западном побережье Англии 6 квадратных километров. Авторы публикации называют этот район "одной из наиболее опасных площадок в мире".

В разные годы на предприятиях комплекса производился оружейный плутоний, изготавливалось топливо для АЭС, перерабатывалось облучённое ядерное топливо. С 1956 по 1983 годы здесь работала АЭС.

Сведения об уязвимости объекта опубликованы в докладе "Ядерные утечки" (Nuclear Leaks). В нём собраны результаты годичного расследования журналистами фактов хакерских взломов, радиоактивных утечек и в целом производственной культуры в центре ядерных исследований Селлафилд.

Расследователи установили, что администрация объекта долгое время скрывала факты взлома сетей. Вместе с тем, дирекция не имеет точных сведений о первом несанкционированном проникновении извне в компьютеры Селлафилда. Источники утверждают, что первые взломы произошли в 2015 году. К тому же периоду относится и внедрение спящих вредоносных программ в сети Селлафилда.

До сих пор нет полной ясности, удалось ли нейтрализовать или удалить вредоносные программы. В противном случае, они могли бы нанести ущерб безопасности Селлафилда, отмечается в публикации. В частности, мог бы оказаться под угрозой регламент работ с радиоактивными отходами и мониторинг утечек опасных веществ.

Источники издания The Guardian предполагают, что иностранные хакеры могли получить доступ к сведениям высокой степени секретности. В Селлафилде хранятся самые крупные запасы плутония на Земле. Здесь же находится обширная свалка ядерных отходов, которые образовались в результате создания оружия и десятилетий производства атомной энергии, отмечается в публикации.

Кибератаки и кибершпионаж со стороны России и Китая - среди наиболее крупных угроз для Великобритании, констатируют официальные представители британских служб безопасности. Самые свежие выводы, сделанные официальным Национальным регистром рисков (National Risk Register) относительно угроз национальной безопасности, включают кибератаки на гражданскую ядерную инфраструктуру, сообщает The Guardian.

Журналистам The Guardian стало известно, что ядерный центр Селлафилд, в штате которого более 11 000 сотрудников, в прошлом году был взят "под особый контроль" в связи с постоянными провалами в области кибербезопасности. Издание ссылается на источники в Офисе Регулятора в ядерной сфере (the Office for Nuclear Regulation (ONR).

Продолжается расследование нарушений, допущенных отдельными ответственными лицами. Представитель Офиса заявил: "В связи с проводимым расследованием, другие подробности пока не могут быть предоставлены вниманию общественности".