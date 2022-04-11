Якутского шамана Габышева перевели в больницу в Уссурийск

Якутский шаман Александр Габышев переведён из Новосибирской психиатрической клиники, где он находился на принудительном лечении. С субботы, 9 апреля он находится в больнице в Уссурийске Приморского края, сообщил адвокат Алексей Прянишников.
12 апреля кассационный суд во Владивостоке рассмотрит жалобу на назначение принудительного лечения. По словам Прянишникова, Габышев и его защита смогут принять участие в заседании по видеосвязи.
25 февраля Заельцовский районный суд Новосибирска заменил шаману Александру Габышеву режим принудительного лечения с больницы тюремного типа с интенсивным наблюдением на больницу специального типа - то есть несколько смягчил условия. После этого его должны были перевезти в другой регион России без нахождения в СИЗО и конвоя УФСИН, сообщает Сибирь.Реалии.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Габышев получил известность весной 2019 года , когда он и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
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