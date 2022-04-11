Якутского шамана Габышева перевели в больницу в Уссурийск

Якутский шаман Александр Габышев переведён из Новосибирской психиатрической клиники, где он находился на принудительном лечении. С субботы, 9 апреля он находится в больнице в Уссурийске Приморского края, сообщил адвокат Алексей Прянишников.

12 апреля кассационный суд во Владивостоке рассмотрит жалобу на назначение принудительного лечения. По словам Прянишникова, Габышев и его защита смогут принять участие в заседании по видеосвязи.

25 февраля Заельцовский районный суд Новосибирска заменил шаману Александру Габышеву режим принудительного лечения с больницы тюремного типа с интенсивным наблюдением на больницу специального типа - то есть несколько смягчил условия. После этого его должны были перевезти в другой регион России без нахождения в СИЗО и конвоя УФСИН, сообщает Сибирь.Реалии.