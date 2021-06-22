Ялта пытается справиться с последствиями стихийного бедствия

Число пострадавших в результате ливней и последовавших подтоплений в Ялте выросло до 54. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести. Один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Ялты Янину Павленко.

В ночь на 17 июня в аннексированном Крыму прошли сильные ливни, пострадали Керчь, соседние районы на востоке полуострова и Ялта, где выпало более 135 миллиметров осадков. Сопоставимое по тяжёлым последствиям бедствие произошло в Ялте почти сто лет назад - в 1922 году, тогда выпало 190 мм осадков.

В результате ливней и наводнений на полуострове повреждены сотни домов. В Ялте в зоне затопления оказались 13 гостиниц. Повреждены пляжи. Продолжаются очистные и восстановительные работы.

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Как сообщает сайт "Крым.Реалии", из резервного фонда Крыма власти решили направить 161 млн 160 тысяч рублей на ликвидацию последствий чрезвычайно ситуации на полуострове.

Президент России Владимир Путин поручил оказать Крыму экстренную помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.