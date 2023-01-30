"Яндекс" блокировал выдачу фото Путина при поиске по нецензурным словам

Поисковый сервис компании "Яндекс" изымал из выдачи изображения и видеоролики с участием Владимира Путина в том случае, если пользователи искали их по оскорбительным для президента России словам. Об этом сообщает издание "Медуза", журналисты которого изучили исходные коды компании.

К таким словам и словосочетаниям относятся, в частности, "главный вор", "бункерный дед", "плешивый", поисковый запрос "когда он сдохнет", а также ряд нецензурных выражений, используемых в отношении Путина противниками его политики.

Подобные поисковые запросы автоматически корректировались внутренним сервисом "Яндекса" под названием ImgPatch (дословно - исправление изображений). Сервис также позволяет организовать быструю блокировку картинок и видео.

Кроме того, как сообщает "Медуза", "Яндекс" "оберегал от неприятных ассоциаций" букву Z, которая наносится на российскую военную технику, участвующую во вторжении в Украину, и которая стала символом поддержки войны.

При этом в материале "Медузы" подчёркивается, что неизвестно когда именно "Яндекс" ввёл цензуру на выдачу изображений Путина, и в какой степени она действует до сих пор. На данный момент при вводе ряда вышеупомянутых запросов изображения и видео с президентом России находятся, но причиной этого может быть просто некачественная работа фильтра.