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"Яндекс.Музыка" удалила подкаст "Х.. войне" о войне с Украиной

Один из авторов подкаста "Х.. войне", журналистка Наталья Гуменюк

Стриминговый сервис "Яндекс.Музыка"удалил подкаст “Х.. войне”, который выпускает издание “Медиазона”. Заблокировать подкаст потребовал Роскомнадзор, сославшись на решение Генеральной прокуратуры России от 9 мая.

В подкасте супружеская пара журналистов, россиянин Пётр Рузавин и Наталья Гуменюк рассказывают, что происходит в Украине после начала российского вторжения.

В апреле Яндекс.Музыка удалила новостной подкаст русской службы "Би-би-си" "Что это было", в нём ежедневно обсуждались события в Украине. В феврале в России была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну "специальной военной операцией" и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.

  • Как подсчитал правозащитный проект "Роскомсвобода", в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них — по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов — сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.

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