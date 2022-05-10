"Яндекс.Музыка" удалила подкаст "Х.. войне" о войне с Украиной

Стриминговый сервис "Яндекс.Музыка"удалил подкаст “Х.. войне”, который выпускает издание “Медиазона”. Заблокировать подкаст потребовал Роскомнадзор, сославшись на решение Генеральной прокуратуры России от 9 мая.

В подкасте супружеская пара журналистов, россиянин Пётр Рузавин и Наталья Гуменюк рассказывают, что происходит в Украине после начала российского вторжения.

В апреле Яндекс.Музыка удалила новостной подкаст русской службы "Би-би-си" "Что это было", в нём ежедневно обсуждались события в Украине. В феврале в России была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну "специальной военной операцией" и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.

Как подсчитал правозащитный проект "Роскомсвобода", в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них — по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов — сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.

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