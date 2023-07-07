"Яндекс.Музыка" удалила подкаст "Кавачай" о войне с Украиной

Платформа "Яндекс.Музыка" ограничила доступ к подкасту "Кавачай" о войне России и Украины. Об этом сообщает издание "Холод", которое продюсирует проект.

Доступ к подкасту был ограничен по требованию Роскомнадзора. Предствители платформы рассказали "Холоду", что ведомство сослалось на статью 15.3 ФЗ "Об информации" – в ней, среди прочего, говорится о необходимости блокировки контента, который "дискредитирует" российскую армию.

В проекте "Кавачай" украинская журналистка Анна Филимонова и редактор подкастов "Холода" Алексей Пономарев обсуждают события, связанные с войной в Украине. Подкаст распространяют также в Spotify, Apple и Google Podcasts.

Ранее в пятницу стало известно, что "Яндекс.Музыка" и Ассоциация музыкальной индустрии разработали для музыкальных сервисов рекомендации по работе с "опасным или неприятным контентом". "Яндекс.Музыка" взяла рекомендации за основу для правил размещения контента на сервисе.

Теперь контент будет проверяться сначала при помощи технологий машинного обучения, а затем вручную. "Система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей. В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удалён с сервиса", – говорится в сообщении "Яндекс.Музыки".

Правообладатели, чей контент признан нарушающим правила, могут или изменить контент, или оспорить решение.

Представители компании заявили изданию "Новая газета. Европа", что говорить о цензуре на сервисе "некорректно", поскольку "треки не будут проходить премодерацию".