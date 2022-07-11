"Яндекс" ограничил выдачу результатов по запросам о Пригожине

Российская поисковая система "Яндекс" ограничила выдачу результатов по запросам, связанным с предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщил телеграм-канал "Можем объяснить". По его данным, Пригожин, которого связывают с деятельностью так называемой фабрики троллей и "ЧВК Вагнера", воспользовался законом о праве на забвение.

Как сообщил "Можем объяснить" - и как убедился корреспондент Радио Свобода - "Яндекс", в часности, ограничил выдачу результатов по запросам "Пригожин", "Евгений Пригожин", "Пригожин фабрика троллей", "Пригожин ЧВК Вангера" и ряду схожих формулировок, указав, что это было сделано на основании закона о так называемом праве на забвение, принятом в 2016 году. Также из выдачи исчезли ссылки на ряд материалов про Пригожина, которого называют поваром Путина, в частности расследование о его судимостях в молодости, о деятельности компаний Пригожина в Африке, о его связи с ЧВК и так далее. Зато на первой же странице поиска есть ссылки на интервью Пригожина СМИ, принадлежащим связанным с ним структурам.

Как следует из отчёта компании "Яндекс", поисковик всё чаще удаляет из выдачи информацию по закону о праве на забвение" - во второй половине 2021 года было удалено 69 процентов подобных запросов.