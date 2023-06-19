"Яндекс" оштрафован на 2 млн рублей за отказ предоставить данные ФСБ

Мировой суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс.Услуги" . Об этом сообщает ТАСС. Какие данные запрашивала спецслужба, не уточняется.

Компанию обвинили в неисполнении организатором распространения информации обязанности обеспечивать реализацию требований к её оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства, сообщила агентству представитель суда.

В суде "Яндекс" признал нарушение, но просил не назначать максимальную сумму штрафа. Наказание предусматривает штраф от двух до шести миллионов рублей.

Это нарушение стало для "Яндекса" повторным. Первый штраф в размере 400 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей был назначен компании Мещанским судом в 2022 году, однако ранее об этом деле не сообщалось.

Тогда представитель "Яндекса" пояснил, что у компании не было умысла нарушать закон, однако она не могла выполнить его требования из-за санкций, введённых в отношении России за военное вторжение в Украину. Для сбора и хранения данных пользователей требуется иностранное оборудование и программное обеспечение, закупить и установить которые в настоящий момент невозможно. Такие же аргументы адвокат Яндекса привел и во второй раз, однако суд к ним не прислушался.

Постановление суда в отношении "Яндекса" было обжаловано и вступило в законную силу.