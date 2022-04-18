"Яндекс" перестал выдавать ссылки на сайты независимых СМИ

"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты нескольких СМИ, среди них - Радио Свобода, "Настоящее время", "Медуза", "Медиазона", "Холод", "Псковская губерния" и др.

Кроме ссылок на сайты изданий, через "Яндекс" больше нельзя найти и материалы с этих сайтов. При соответствующих попытках поисковик выдает пояснение, что они отсутствуют из-за требований российского законодательства, согласно которому операторы поисковых систем обязаны не выдавать по запросам пользователей сведения об информационных ресурсах, заблокированных на территории России.

При этом "Яндекс" пока выдаёт ссылки на социальные сети заблокированных СМИ.