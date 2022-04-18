"Яндекс" перестал выдавать ссылки на сайты независимых СМИ

"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты нескольких СМИ, среди них - Радио Свобода, "Настоящее время", "Медуза", "Медиазона", "Холод", "Псковская губерния" и др.
Кроме ссылок на сайты изданий, через "Яндекс" больше нельзя найти и материалы с этих сайтов. При соответствующих попытках поисковик выдает пояснение, что они отсутствуют из-за требований российского законодательства, согласно которому операторы поисковых систем обязаны не выдавать по запросам пользователей сведения об информационных ресурсах, заблокированных на территории России.
При этом "Яндекс" пока выдаёт ссылки на социальные сети заблокированных СМИ.
- В конце марта более 300 клиентов подали коллективный иск к сервису "Яндекс.Еда" из-за массовой утечки персональных данных. Они потребовали моральную компенсацию в 100 тысяч рублей на каждого.
- На сайте с базой данных клиентов "Яндекс.Еды" можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Позже сайт был заблокирован, а в отношении сервиса Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства, по которому компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.