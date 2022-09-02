"Яндекс" попросил "АвтоВАЗ" о поставках автомобилей для такси

"Яндекс" обратился к "АвтоВАЗу" с просьбой о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает "Яндекс.Такси". Об этом сообщает издание Forbes.

В письме директора по развитию бизнеса "Яндекса" Ивана Запольского, с которым ознакомился Forbes, говорится, что российские таксопарки столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и запчастей. Поэтому сервис "Яндекс.Такси" ведет поиск поставщиков транспортных средств для ключевых сервисов и деловых партнеров. Из документа следует, что ежегодно для обновления таксопарка "Яндексу" требуется более 50 тысяч автомобилей.

Источник Forbes рассказал, что компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison и китайскими BAIC Group и Chery. Представитель "Яндекс.Такси" подтвердил изданию, что компания ведет переговоры с разными автопроизводителями, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы. Он отметил, что сейчас сервис и его партнеры-таксопарки не испытывают острой нехватки автомобилей. В "АвтоВАЗе" и Unison отказались комментировать переговоры с "Яндексом". В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с сервисом.

По словам собеседника издания, ранее "Яндекс.Такси" использовал для сегмента "Эконом" автомобили Kia, Skoda, Volkswagen, которых сейчас нет в дилерских центрах. Нехватка автомобилей появилась еще во время пандемии коронавируса, но усугубилась в 2022 году после ухода иностранных производителей с российского рынка из-за войны в Украине.