"Яндекс" продаст сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK

"Яндекс" сообщил о продаже своего новостного агрегатора и платформы "Дзен" компании VK. В качестве новой главной страницы "Яндекс" будет развивать ya.ru, именно через неё будет происходить вход в почту и "Яндекс ID".

В обмен "Яндекс" получит от VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Сообщается, что компания продолжит развивать бренд: приложение и сайт будут работать как раньше. "Яндекс" уже владеет собственным сервисом по доставке еды "Яндекс.Еда". Delivery Club являлся его основным и крупнейшим конкурентом в России.

Сделка между компаниями, как сообщается, произойдет без денег в рамках обмена. "Яндекс" намерен закрыть её до конца года, для этого компании потребуется согласовать решение с Федеральной антимонопольной службой.