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"Яндекс" продаст сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK

"Яндекс" сообщил о продаже своего новостного агрегатора и платформы "Дзен" компании VK. В качестве новой главной страницы "Яндекс" будет развивать ya.ru, именно через неё будет происходить вход в почту и "Яндекс ID".

В обмен "Яндекс" получит от VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Сообщается, что компания продолжит развивать бренд: приложение и сайт будут работать как раньше. "Яндекс" уже владеет собственным сервисом по доставке еды "Яндекс.Еда". Delivery Club являлся его основным и крупнейшим конкурентом в России.

Сделка между компаниями, как сообщается, произойдет без денег в рамках обмена. "Яндекс" намерен закрыть её до конца года, для этого компании потребуется согласовать решение с Федеральной антимонопольной службой.

  • После начала российского военного вторжения в Украину "Яндекс Новости" критиковали за отсутствие сведений о войне на главной странице. В компании это объясняли работой алгоритмов, однако бывший руководитель проекта Лев Гершензон заявлял, что дело не в работе алгоритмов, а в цензуре Кремля. Он призывал коллег не скрывать новости о российской агрессии в Украине.
  • 22 августа Гершензон запустил новый новостной агрегатор The True Story. Главную задачу сервиса он описал так: "показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки". При этом он отметил, что на странице могут быть ссылки на любые источники – не только на СМИ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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