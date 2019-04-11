Бывшему советнику Обамы грозят обвинения за работу на Януковича

Грегори Крейгу, юридическому советнику в администрации президента Барака Обамы могут быть в ближайшее время предъявлены обвинения в связи с его деловыми отношениями с правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвокатов Крейга.

Деятельность Крейга на Украине вызвала интерес спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования о "российском следе" в президентской кампании США 2016 года.



74-летний Крейг, занимавший видные должности в администрациях Клинтона и Обамы, станет первым лицом, связанным с Демократической партией, которому будет предъявлено обвинение по делу, связанному с расследованием Мюллера.

Возможные обвинения против Крейга касаются его лоббистской работы, которую он выполнял в 2012 году для Януковича. По американскому закону о регистрации иностранных агентов (FARA) любое лицо, выполняющее лоббистскую работу для иностранных клиентов должно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Во время своей работы для Януковича Крейг был партнером в адвокатской конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Крейг покинул Skadden в прошлом году, а в январе Skadden заплатил 4,6 миллиона долларов штрафа в рамках соглашения с генеральной прокуратурой США, чтобы избежать уголовного преследования за нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Нарушения FARA преследовались редко до тех пор, пока Роберт Мюллер не предъявил обвинений Полу Манафорту, бывшему председателю избирательного штаба Трампа за его лоббистскую работу в Украине и неуплату налогов на заработанные на Украине деньги. В своем время именно Манафорт связал Крейга с Януковичем.

В марте Манафорт был осужден по обвинениям в мошенничестве, а также по обвинениям в нарушениях FARA. В марте он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения.

