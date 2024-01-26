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Япония подтвердила посадку модуля на Луну – в 55 метрах от цели

Воображаемая картина посадки японского "Лунного снайпера"
Воображаемая картина посадки японского "Лунного снайпера"

Японский беспилотный космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), прозванный "Лунным снайпером" за свою технологию точной посадки, сел на поверхность Луны 22 января примерно в 55 метрах от цели. Об этом сообщило космическое агентство Японии.

Однако позже получив первые снимки, агентство уточнило, что модуль уткнулся носом в грунт при посадке. Изображение получено благодаря небольшому роботу Sora-Q размером с бейсбольный мяч, который был выброшен из модуля за несколько мгновений до его посадки на Луну, чтобы зафиксировать событие.

Сам модуль SLIM всего через три часа после прилунения переведён в спящий режим, чтобы сохранить заряд в аккумуляторах. Японские учёные надеются, что миссию ещё удастся спасти, если изменится угол освещения и солнечный свет начнёт попадать на генерирующие энергию панели.

SLIM - легкий космический модуль размером с пассажирский автомобиль. Это плод двух десятилетий работы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) над технологией прицельной посадки с отклонением от заданной точки не более 100 метров. Ранее для посадки космических модулей использовали зоны шириной около 10 километров.

"Лунный снайпер" был запущен на ракете Mitsubishi Heavy H2A в сентябре 2023 года. 25 декабря он вышел на лунную орбиту. Спускаемый аппарат оснащён сферическим зондом, разработанным совместно с компанией по выпуску игрушек.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований отмечают, что поставленная задача прилунить модуль в радиусе 100 метров от намеченной точки посадки была выполнена.

Прилунение SLIM, которое в любом случае произошло, выводит Японию в пятерку стран, добившихся мягкой посадки своих аппаратов на Луну, наряду с США, бывшим СССР, Китаем и Индией.

Токио надеется, что успех поможет вернуть довериек японским космическим технологиям после ряда неудач. В апреле космический аппарат, разработанный японской компанией, разбился во время попытки посадки на Луну, а новая флагманская ракета провалила свой дебютный запуск в марте.

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