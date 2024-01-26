Япония подтвердила посадку модуля на Луну – в 55 метрах от цели

Японский беспилотный космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), прозванный "Лунным снайпером" за свою технологию точной посадки, сел на поверхность Луны 22 января примерно в 55 метрах от цели. Об этом сообщило космическое агентство Японии.

Однако позже получив первые снимки, агентство уточнило, что модуль уткнулся носом в грунт при посадке. Изображение получено благодаря небольшому роботу Sora-Q размером с бейсбольный мяч, который был выброшен из модуля за несколько мгновений до его посадки на Луну, чтобы зафиксировать событие.

Сам модуль SLIM всего через три часа после прилунения переведён в спящий режим, чтобы сохранить заряд в аккумуляторах. Японские учёные надеются, что миссию ещё удастся спасти, если изменится угол освещения и солнечный свет начнёт попадать на генерирующие энергию панели.

SLIM - легкий космический модуль размером с пассажирский автомобиль. Это плод двух десятилетий работы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) над технологией прицельной посадки с отклонением от заданной точки не более 100 метров. Ранее для посадки космических модулей использовали зоны шириной около 10 километров.

"Лунный снайпер" был запущен на ракете Mitsubishi Heavy H2A в сентябре 2023 года. 25 декабря он вышел на лунную орбиту. Спускаемый аппарат оснащён сферическим зондом, разработанным совместно с компанией по выпуску игрушек.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований отмечают, что поставленная задача прилунить модуль в радиусе 100 метров от намеченной точки посадки была выполнена.

Прилунение SLIM, которое в любом случае произошло, выводит Японию в пятерку стран, добившихся мягкой посадки своих аппаратов на Луну, наряду с США, бывшим СССР, Китаем и Индией.

Токио надеется, что успех поможет вернуть довериек японским космическим технологиям после ряда неудач. В апреле космический аппарат, разработанный японской компанией, разбился во время попытки посадки на Луну, а новая флагманская ракета провалила свой дебютный запуск в марте.