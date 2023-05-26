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Япония ввела санкции против российского военного командования

Иллюстративное фото

Япония расширила санкции в отношении России в ответ на её вторжение в Украину. В новые санкционные списки внесены 17 россиян и 78 российских организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте японского правительства.

Также Япония вводит со 2 июня запрет на экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленного потенциала России", и на оказание России строительных и инженерных услуг.

Под санкции, в частности, попали Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Фонд перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, "Сколтех", "Мегафон", Рязанский завод металлокерамических приборов, Центральный научно-исследовательский институт "Циклон", НПП "Электронстандарт", Уральский завод гражданской авиации.

Новые ограничения также затронули начальника штаба российской группировки войск "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией Рамиля Ибатуллина, а также командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. Кроме них под санкции попала журналистка Ольга Скабеева, а также ряд чиновников из захваченных Россией регионов Украины.

О намерении расширить санкции против России лидеры "Группы семи" заявили на недавнем саммите в Хиросиме. Новые ограничительные меры уже ввели Великобритания, Канада, США и Австралия.

Евросоюз заморозил активы Центробанка России на сумму более 200 миллиардов евро.

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