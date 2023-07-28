Япония запретила экспорт в Россию авто с двигателями больше 1,9 литра

Власти Японии с 9 августа запрещают экспорт ряда видов товаров в Россию, сообщается на сайте Министерства экономики страны.
Япония прекратит экспорт автомобилей с двигателями больше 1,9 литра, а также:
— Гибридных автомобилей, яхт, локомотивов и железнодорожных составов;
— Автозамков, кресел, шин для грузовиков;
— Красителей;
— Фото и кинематографического материала;
— Шерсти, хлопка, ваты, трикотажа и б\у одежды;
— Фанеры и древесной массы;
— Цемента, кафеля, камня, асфальта;
— Стеклянные, а также некоторые некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия.
Министерство уточняет, что перечень будет уточнен до 2 августа. С апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию дорогих автомобилей стоимостью более 6 млн иен (порядка 43 тысяч долларов).
- С начала войны Япония наряду с другими странами начала вводить санкции против России и российских и пророссийских политиков, депутатов и чиновников. В том числе Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медицинское оборудование, оборудование для атомных объектов и разведки нефти и природного газа.
- Под персональные санкции Японии попал президент Владимир Путин, высшие должностные лица страны и их родственники. Россия также лишилась статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- В свою очередь Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Россия также запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.