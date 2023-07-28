Япония запретила экспорт в Россию авто с двигателями больше 1,9 литра

Власти Японии с 9 августа запрещают экспорт ряда видов товаров в Россию, сообщается на сайте Министерства экономики страны.

Япония прекратит экспорт автомобилей с двигателями больше 1,9 литра, а также:

— Гибридных автомобилей, яхт, локомотивов и железнодорожных составов;

— Автозамков, кресел, шин для грузовиков;

— Красителей;

— Фото и кинематографического материала;

— Шерсти, хлопка, ваты, трикотажа и б\у одежды;

— Фанеры и древесной массы;

— Цемента, кафеля, камня, асфальта;

— Стеклянные, а также некоторые некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия.

Министерство уточняет, что перечень будет уточнен до 2 августа. С апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию дорогих автомобилей стоимостью более 6 млн иен (порядка 43 тысяч долларов).