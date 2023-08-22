Японский ретейлер одежды Uniqlo прекратил бизнес в России

Японский ретейлер одежды Uniqlo расторг все договоры аренды помещений для своих магазинов в России. Об этом пишут "Ведомости".

Эту информацию изданию подтвердили владельцы торговых центров, где раньше были магазины Uniqlo.

Арендные соглашения были разорваны с выплатой штрафных санкций, весь персонал уволен с 11 окладами каждому, а японские менеджеры переведены в другие страны.

На месте магазинов Uniqlo в Москве открылись торговые точки брендов Lime, Gloria Jeans и Just Clothes.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России, но ещё год платила зарплаты сотрудникам. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в России работали 50 магазинов, на конец января 2023 года их оставалось 27, но все они были временно закрыты. По итогам 2022 года Uniqlo, как писал "Коммерсантъ", получил больше 10 млрд рублей убытков из-за закрытых магазинов, аренду которых приходилось оплачивать.

Бывшие российские партнеры Uniqlo рассказали "Ведомостям", что ликвидировать российское юридическое лицо японский ретейлер не планирует, вероятно, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что Uniqlo обладает уникальными производственными технологиями, позволяющими снижать себестоимость товаров, несмотря на использование натуральных дорогостоящих материалов. Занять место Uniqlo с точки зрения технологий и цен пока не удалось ни российской, ни какой-либо другой компании, говорят эксперты.