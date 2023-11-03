"Яркий пример деградации". Соцсети об интервью Татьяны Митковой

Телеведущая Татьяна Миткова дала интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи", где публикуются беседы с провластными знаменитостями. В начале 90-х имя Митковой ассоциировалось с новой, свободной журналистикой, а сейчас как нельзя лучше вписывается в общий ряд героев этого канала, отмечают комментаторы.

Михаил Бродский

Посмотрел Миткову у Манучи.

При всём моём отвращении к обоим, Манучи оказался на высоте как интервьюер.

Его фирменная слащавость не помешала ему вытащить из Митковой все её "внутренности".

Алексей Крижевский

Боже. А ведь в 1991 году она была моим кумиром. Я в журналистику ринулся тогда, после ТСН.

Алла Кастулина

От Митковой моего детства остался только звук её голоса.

Ксения Туркова

"И эту дуру я любил" (есть такой спектакль). Это я об интервью Митковой Манучи. Ведь когда-то, когда я еще студенткой стажировалась на НТВ, а потом попала в штат, я ею восхищалась. Типа железная леди новостей, хотела быть как она. Слава богу, довольно быстро расхотела.

Помню, как году в 2006 она звонила мне и приглашала обратно – вести новости. Я говорю: "Я, Татьяна Ростиславовна, пишу диссертацию, мне некогда". А она: "Диссертация – это похвально, но у нас тут хорошие деньги платят. Подумайте, неплохие деньги".

Но вообще что я хочу сказать: в этом интервью заметнее всего даже не изворачивание и вранье в стиле агентства "На голубом глазу", а то, как невероятно скучно и занудно она говорит. Даже ухватиться не за что.

Как правильно написал кто-то в фб, срочно смотреть Сорокину как антидот.

Многие не забыли, что в 1991 году Татьяну Миткову уволили с главного государственного канала за отказ зачитывать в эфире официальную версию событий в Вильнюсе, где после того, как Литва провозгласила свою независимость от СССР, происходили столкновения с советскими войсками.

Ксения Лученко

Да, мы все ею восхищались. Но как можно было не восхищаться тем, как она отказалась читать сообщение о Вильнюсе? Она же была героиня независимого телевидения!

Эдуард Оганян

Силюсь понять, это из-за денег, или она такая и была. Помню её слезы, когда советская армия штурмовала вильнюсский телецентр.

Владимир Ардаев

А я помню, как она не стала зачитывать обращение ГКЧП. Вместо нее этот сделал какой-то безликий диктор.

За вклад в борьбу за свободу и независимость Литвы власти этого государства наградили Татьяну Миткову медалью. Такую же медаль получил и тогдашний коллега Татьяны Митковой– Дмитрий Киселев, который теперь возглавляет один из главных рупоров кремлевской пропаганды, РИА "Новости", и ведет одно из наиболее одиозных пропагандистских шоу на российском телевидении. В 2014 году Литва лишила Киселева медали, и в знак солидарности с ним Миткова отказалась от своей награды.

Алена Зимирева

Татьяна Миткова триггерит, конечно.

Много с ней было связано тех эмоциональных надежд. И красивая была.

Но не первый пошел. Так что – просто констатация. Для истории.

Андрей Мальгин

Она на вечера журнала Столица неизменно приходила под руку с Дм.Киселевым. Я думал, они супруги. Оказалось, нет.

В 2001 году канал НТВ, где в тот момент работала Миткова, был захвачен и присвоен государством. Ранее руководство президентской администрации требовало, чтобы журналисты канала отказались от критики властей: убрали Путина из сатирической программы "Куклы" и не публиковали расследования о коррупции в Кремле. После перехода контроля над каналом к государству многие журналисты покинули НТВ. Татьяна Миткова осталась – и, судя по интервью, ни о чем не жалеет.

Иван Васюнин

Перед митингом в защиту НТВ 7 апреля 2001 мне приснился сон. В нём была Миткова в образе холодной, циничной, жестокой тётки, которая гнала вон всех, кто пришёл в какое-то большое облицованное мрамором здание. Во сне она была представительницей какой-то враждебной силы, злой и несправедливой. Миткову я очень любил и не понял, почему это я вижу её в таком исполнении.

А сон тут же сбылся – 7 апреля Миткова откололась от команды и перешла на сторону новой администрации. И с тех пор я постоянно её вспоминаю как яркий пример нравственной деградации, совершенного перерождения, особенно видя регресс год за годом. Страшное, конечно, дело.

Сергей Пархоменко

Сразу все стало совершенно отчетливо видно и понятно в момент кризиса 2001 года. Она моментально сделала свой выбор. Как написал тогда “Newsweek” про одного ее коллегу, “switched loyalties” И вот после этого переключения она за двадцать лет и протерлась до дыр, превратилась вот в эти неопрятные лохмотья…

Мария Филимор-Слоним

Все-таки плохие подтяжки – плохо, но еще хуже – то, что случилось с Митковой, даже не знаю, как определить случившееся с ней. Ну, в общем, примерно то, что когда-то уже много раз случалось со многими, кто очень хотел остаться. Любой ценой.

– Вам не было никогда стыдно за телеканал НТВ?

– Было, то, что можно назвать "неловко". Мы не показали акцию оппозиции (2011). На следующий день мы ее исправили, мы преодолели своего внутреннего цензора"!

Вау! Она еще и не смотрела программы, типа "Белые ленточки"!. Просто времени у нее на такое нет. Она же возглавляла всего лишь службу информации. Она "абстрагировалась" от всего, что было за пределами информационной службы". Ей так было лучше! Это уже о "пожелтении" канала НТВ, это было сделано для спасения канала.

Слушайте, я больше не могу и не хочу цитировать, но не знаю, рекомендую ли смотреть. "Эмпатию", но с утра это прямо будит. В плохом смысле этого слова.

– А вам приходилось идти на компромисс с совестью, чтобы остаться работать?

– Нет.

Все это было известно и раньше, а вот об особенностях биографии Митковой и ее отношении к войне в Украине многие впервые узнали именно из этого интервью.

Анна Монгайт

Прослушала интервью Татьяны Ростиславовны Митковой в шоу "Эмпатия Манучи". Сам Манучи тошнотворный, но я настроилась терпеть, хотелось узнать, как изменилась Миткова за последние 100 лет. Когда-то она меня уволила с НТВ еще золотой эпохи. Очень не любила женщин. Вывод такой: Татьяна Ростиславовна была настоящая змея. Но с годами из кобры превратилась в экспонат таксидермической коллекции. Интервью меня не подвело. Выжимка для тех, у кого нет поводов терпеть. Как выяснилось, сегодня Митковой кажется, что:

– Разгона НТВ не было. А разогнали НТВ , только потому что канал, оказывается, поддерживал бомбардировки Югославии и залоговые аукционы.

– Путин – чудесный руководитель. Во все вникает

– Потому что сотрудники разведки – белая кость. Папа Татьяны Ростиславовны тоже был чекист. Служил в Европе, но провалил миссию. Пришлось бежать из Швейцарии с маленькой Таней

– Руководители правильно сделали, что начали "сво". Жаль, что не раньше.

– Расстраивает ее запрет на вещание российских каналов в Украине. Странно , чего это их запретили?

И, главное, совести она, оказывается, не изменяла! Видимо, потому что ее не было.

Соловьиный Помет

Знакомьтесь: это Татьяна Миткова – экс-заместитель гендиректора НТВ, главред службы информации.

Это под её руководством сейчас в эфире крутят сюжеты про "глубокую глотку Украины" и прогнозы Деда Ванги.

Она же застала захват НТВ: когда телеканал из независимого превращался в кремлёвскую подстилку.

Знаете, что оказалось самым главным в тот момент?

Что зарплаты людям платили вовремя.

А то что сейчас в эфире крутят низкосортное г#вно – так это дело в зрителе. Пипл хавает.

Вот и всё, что нужно знать о современных кузнецах телевидения.

Егорка Полков

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

Одно из ЛИЦ когдатошнего НТВ, живого и свободного – по крайней мере, по воспоминаниям об ощущениях от того, когдатошнего, НТВ – Татьяна Миткова, она и до сих пор на НТВ, уже другом, ну, так, жизнь же не стоит на месте, а она любит свою работу, бывших коллег не пинает, как бы того ни хотелось интервьюеру, но жалеет, что информационную войну ее страна проигрывает, и понятно, почему: ведь информационную войну нужно вести всеми доступными средствами, а мы в средствах ограничены: нас, вот, и Молдавия не показывает, и Армения вот-вот закроет и в других многих странах русское тв под запретом – как же в таких условиях можно победить, но ничего, переживем и это, проживем и специальную военную операцию, которую давно надо было начать, но мы не могли, а вот теперь смогли и начали, и правильно сделали – но, с другой стороны, а что вы ожидали от дочери советского разведчика: кагэбиста-эфэсбэшника, да и сын ее весь в деда: скрытный такой, сдержанный – получил права на вождение по семи категориям транспорта, чтоб, если призовут, смог приносить пользу на фронте, а матери рассказал об этом только после того, как все мероприятия довел до конца...

Конечно, на ЛИЦЕ много пластики, конечно, оно сильно видоизменилось, но ведь и все мы видоизменяемся не к лучшему, а вот есть же все-таки Софи Лорен, стареющая красиво, но она на Эмпатию к Мануче не придёт.

Юлия Гусейнова

Хоть призналась 🙂 наверное, коллеги знали, но не обсуждали, мало ли, бывших-то не бывает.

Телеведущая, глава информационной службы НТВ Татьяна Миткова рассказала, что ее отец был сотрудником Первого управления КГБ (внешняя разведка) и работал резидентом в Австрии. "Мы бежали из Австрии, я тогда училась в школе. Прокололся один из папиных агентов и его раскрыли. Он схватил меня и маму и успел запрыгнуть в поезд. То есть мы действительно бежали..." – сообщила она.

Леонид Виноградов

И снова процитирую фрагмент из "Эмпатии Манучи". На этот раз из интервью Татьяны Митковой (по тайм-кодам 41.00 – 41.33):

Манучаров: Как вы оцениваете события на Украине?

Миткова: Так же, как и все нормальные люди. Правильно сделали, что начали операцию, и первое время я, например, даже, когда мы обсуждали это, приходили все к одному: почему мы не сделали этого раньше? Почему мы не сделали этого раньше? Но со временем всё стало очевидно, почему не сделали этого раньше? Просто не могли этого раньше сделать. Так что всё правильно. Переживем. Проживем.

Наталья Мальсагова

10 лет назад этим псевдопатриотам пришлось бы идти воевать, поэтому они так яростно утверждают, что все вовремя. Это как Цыганова возмутилась на вопрос – Почему ваш муж не пойдет на фронт?

– Вы что, хотите чтобы его убили???

Значит чужих мужей убивать можно… и отцов… и сыновей… а их не моги, они лучше интервью давать будут.

Вячеслав Манучаров берет интервью исключительно у провластных знаменитостей, но по составу гостей канала заметно, что вес этих "лидеров мнений" невелик, отмечал еще летом социолог, профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев:

Прокремлевская "Эмпатия Манучи" каждую неделю выдает интервью с авторитетами третьего и вообще никакого ряда, пытаясь создать впечатление о том, что лучшие люди страны поддерживают войну. Отмотав назад историю канала, можно увидеть в принципе всех хоть сколько-то известных людей, которые этим зарабатывают или готовы на это повестись. Такой специфический реестр.

Чем полезен этот реестр? Кроме того, что он создает специфическую базу для будущей работы с культурным пространством, реестр замечательно демонстрирует практическое отсутствие настоящих авторитетов в продвижении путинизма. Кремлевские, как известно, по этой причине даже Цоя пытаются привлечь на свою сторону, но получается как всегда.