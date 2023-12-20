Ящик Пандоры? Что означает дисквалификация Трампа в Колорадо

Верховный суд штата Колорадо постановил, что Трамп как бывший мятежник не имеет права избираться в президенты. Должна ли демократия защищать себя недемократическими средствами? Этот вопрос имеет прямое отношение к президентским выборам, которые состоятся в ноябре 2024 года.



В американской президентской кампании сложилась странная и парадоксальная ситуация. Кандидаты-республиканцы провели четыре раунда дебатов, собираются провести еще три, отчаянно соперничают друг с другом и готовятся к январским праймериз. При этом главный кандидат не участвует в дебатах и ведет кампанию так, будто он уже получил партийную номинацию. Оно и понятно: отрыв Дональда Трампа от ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, составляет 50 процентных пунктов. Догнать его просто нереально. Но если представить себе, что Трамп по каким-то причинам сошел с дистанции, шансы остающихся кандидатов в поединке с Джо Байденом ничуть не меньше, чем у Трампа. Байден проигрывает и Десантису, и бывшему послу США в ООН Никки Хейли.

История Америки знает примеры, когда президентская кампания велась из-за решетки

За последние семь лет Демократическая партия не смогла найти ни единой альтернативы Байдену. Но сейчас речь не об этом. Каким образом можно выбить Трампа из седла? Уголовные дела против него не препятствуют

участию в президентских выборах. История Америки знает примеры,

когда президентская кампания велась из-за решетки. Что будет, если такой кандидат выиграет выборы, никому не ведомо. Отцы-основатели США не могли вообразить такую ситуацию и не предусмотрели ее в Конституции.



Однако в Конституции есть положение, потенциально дисквалифицирующее Трампа. Это раздел 3 14-й поправки. Он гласит:



Никто не должен быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком президента и вице-президента, или занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенным Штатам или какому-либо штату, если он ранее принял присягу как член Конгресса или должностное лицо Соединенных Штатов, или как член законодательного собрания или должностное лицо любого штата в том, что будет соблюдать Конституцию Соединенных Штатов, впоследствии принял участие в восстании или мятеже против нее или оказало помощь или услугу ее врагам. Однако Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты отменить указанное ограничение прав.

Поправка эта была принята после Гражданской войны, в 1868 году. Целью раздела 3 было не допустить мятежников на выборные должности. Применялся он редко, а в 1872 году президент Улисс Грант подписал принятый Конгрессом Закон об амнистии. Однако поправка в Конституции осталась. В 1919 году Конгресс применил ее к Виктору Бергеру, Члену Палаты представителей от Социалистической партии, избранному в Висконсине. Бергер был приговорен к 20 годам тюрьмы по Закону о шпионаже, но приговор еще не вступил в законную силу – Бергер подал апелляцию. Прибыв в Вашингтон, он не смог занять свое место в Конгрессе – Конгресс не пустил его. В конце концов Бергер был оправдан апелляционным судом. Его место в нижней палате оставалось вакантным до выборов 1920 года, которые он снова выиграл.

Президент Трамп выступает перед своими сторонниками 6 января 2021 года

До недавних пор это был единственный случай применения нормы о дисквалификации на основании участия в мятеже. После штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года ее снова попытались привести в действие. Пока удалась лишь одна такая попытка. Куи Гриффин, глава администрации графства Отеро в штате Нью-Мексико, основал организацию "Ковбои за Трампа" и принял участие в событиях 6 января. Суд признал его виновным в незаконном вторжении в Капитолий, но оправдал по статье о нарушении общественного порядка. Гриффин был приговорен к 14 суткам лишения свободы, которые он уже отбыл в предварительном заключении, штрафу в 3000 долларов и 60 дням общественно полезных работ. Организация "Граждане за ответственность и этику" (Citizens for Responsibility and Ethics, CREW) обратилась в суд с иском о дисквалификации Гриффина на основании 14-й поправки, и судья пожизненно запретил ему занимать выборные должности.

Рассматривался аналогичный иск и в отношении члена нижней палаты Марджори Тейлор-Грин, республиканки от Джорджии. Суд счел ее участие в мятеже недоказанным. Остались в избирательных бюллетенях и три конгрессмена от Аризоны (двое – члены федерального Конгресса, третий – легислатуры штата, он избирался на пост статс-секретаря Аризоны). Верховный Суд штата постановил, что решение об их дисквалификации должна принимать законодательная власть, а не судебная. Дело еще одного мятежника, конгрессмена от Северной Каролины Мэдисона Коутерна, находилось на рассмотрении в апелляционном суде штата, но он проиграл праймериз, и дело было закрыто. Суд, однако, успел решить, что на Коутерна не распространяется амнистия 1872 года.

Подпадает ли под действие 14-й поправки Дональд Трамп? Казалось бы, ответ очевиден. Разве не он призывал своих сторонников идти на Капитолий, а потом долго отказывался призвать их к порядку? Тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила вопрос сразу после усмирения бунта. Правоведам Уильяму Бауду и Майклу Стоксу Полсену потребовалось полтора года, чтобы всесторонне проанализировать вопрос и опубликовать свое 126-страничное исследование, имевшее большой резонанс в эскпертном сообществе. Их вывод заключается не только в том, что действия Трампа однозначно дисквалифицируют его, но и в том, что это норма прямого действия. Иными словами, для ее применения не требуется ни судебного, ни законодательного решения: статс-секретарь любого штата (лицо, отвечающее за проведение выборов) вправе своей властью вычеркнуть имя Трампа из избирательного бюллетеня.

Хроника событий в Вашингтоне 6 января 2021 года



К Бауду и Полсену присоединились не менее авторитетные эксперты Лоуренс Трайб и Джей Майкл Луттиг (первый – либерал, а второй – консерватор). В интервью "Голосу Америки" Трайб возражает тем, кто считает, что президента сначала нужно признать виновным в мятеже:

Отсутствие какого-либо уголовного преследования бывшего президента непосредственно за мятеж, на мой взгляд, не имеет никакого значения. Когда это положение добавили в Конституцию, ее целью было не наказание или преследование мятежников. Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы в случае, если действующий президент и действующее министерство юстиции решат не предавать суду мятежников, те из них, кто давал присягу поддерживать Конституцию, были попросту дисквалифицированы вне зависимости от того, заведены ли против них дела и осуждены ли они.

Однако не всё так просто. Статс-секретари штатов, даже демократы по партийной принадлежности, отказываются принимать решение без постановления суда. Суды более десятка штатов рассматривают сейчас иски в отношении Трампа на основании 14-й поправки.

И вот теперь Верховный суд Колорадо первым принял решение по такому иску. Он постановил, что имя Трампа должно быть исключено из избирательного бюллетеня. Решение относится пока лишь к республиканским праймериз в этом штате. Адвокаты Трампа намерены обжаловать его в Верховном суде США.

Аргументы адвокатов выглядят крючкотворством, но это крючкотворство сработало. Во-первых, утверждают они, положение раздела 3 не относится к президенту США (опустим изощренную казуистику этого рассуждения). Во-вторых, вступая в должность президента, Дональд Трамп вовсе не клялся соблюдать Конституцию. А в чем же он клялся, когда приносил присягу? Текст президентской клятвы в Конституции имеется. Он клялся "охранять, защищать и поддерживать" Конституцию.



Но есть и доводы более серьезные. Возражая сторонникам дисквалификации Трампа, профессор права Гарвардского университета Лоуренс Лессиг пишет:

Представим себе, что 6 января вице-президент Майк Пенс сделал то, что рекомендовал ему сделать юрист Трампа Джон Истмен: воспользовался своим конституционным правом решать, голоса каких выборщиков принимать в расчет. Представим, что он исключил из итога голоса, поданные за Байдена в критически важных штатах и провозгласил Дональда Трампа переизбранным. Каким тогда был бы статус тех, что оказал бы сопротивление такому итогу? Где линия, отделяющая мятежников от протестующих?

Президент Трамп записывает обращение к мятежникам с призывом "идти домой". Он сделал это спустя три часа после захвата Капитолия

Оставаться верным своему флагу даже тогда, когда тонет корабль

Не выплескивают ли сторонники дисквалификации с водой и ребенка, то есть сами принципы демократии? В Америке сегодня вспоминают австрийского теоретика права Ганса Кельзена. В 1932 году, в период кризиса Веймарской республики и побед национал-социалистов на выборах, он опубликовал работу, в которой говорил:

Та демократия, которая утверждает себя против мнения большинства и которая пытается утвердить себя силой, перестает быть демократией... Нужно оставаться верным своему флагу даже тогда, когда тонет корабль, нужно погрузиться в глубину с надеждой на нерушимость идеала свободы.

Фразу про флаг на тонущем корабле часто цитируют как свидетельство бессилия демократии перед нахрапистым популизмом представителей авторитарного стиля правления, которые приходят к власти легитимным путем.



Квиетизму Кельзена противопоставляется концепция "воинствующей демократии" Карла Лёвенштейна, сформулированная в 1937 году. Фашизм, писал он, не идеология, а политическая технология захвата власти. А политические технологии "могут быть побеждены лишь на собственном поле и теми же средствами". И далее:

Если демократия верит в то, что её абсолютные ценности превалируют над оппортунистическими банальностями фашизма, она должна соответствовать требованиям времени; следует приложить все усилия, чтобы спасти их, даже рискуя нарушить основополагающие принципы.



Но в Америке многие считают, что такая позиция открывает "ящик Пандоры".