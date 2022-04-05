"Явка с повинной". Рунет читает "манифест российского фашизма"

Многим кажется, что российской милитаристской пропаганде падать уже некуда.

Как ни странно, это не так, и всё ещё появляются тексты, способные искренне удивить публику. Яркий пример такого текста вышел в этот понедельник на сайте РИА. Приводим избранные места, но напоминаем, что такие шедевры стоит прочесть целиком:



Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший — власть плохая". Признание этого факта — основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет.

Украина находится именно в такой ситуации. То, что украинский избиратель голосовал за "мир Порошенко" и "мир Зеленского", не должно вводить в заблуждение — украинцев вполне устраивал кратчайший путь к миру через блицкриг, на который и намекали прозрачно два последних украинских президента при своем избрании. Именно такой метод "умиротворения" внутренних антифашистов — через тотальный террор — и был использован в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, других русских городах. И это вполне устроило украинского обывателя. Денацификация — это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников.[...]

Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории.[...]

Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии.[...]

Николай Митрохин:

Хит сегодняшнего дня – статья на РИА "Новости" некоего Тимофея Сергейцева – фактически с призывами к геноциду украинцев. Собственно, он просто своими словами пересказывает очевидные выводы из речей Путина 22-24 февраля, но просто это делает доступным для каждого. А публикация этого на одном из основных государственных ресурсов придает дело характер политической декларации российских властей. Пересказывать её содержание нет смысла и желания – любой может ознакомиться с текстом или множеством его изложений. Но это да, чёткое произнесение того, что денацификация по-российски означает деукраинизацию и уничтожение украинского политического класса и любых вооруженных формирований защищающих Украину, фактически это означает провозглашение политики геноцида.

Андрей Козенко:

Читал сегодня утром, довольно расистская штука с таким посылом: мы развалим вашу Украину, отменим это слово, введем цензуру, отнимем ваши язык и учебники. Кстати, мы силы добра.

Даниил Кислов:

Это, конечно, такое совершенно идеальное политическое и идеологическое подонство. Это чистый фашизм – не в кремлевском, конечно, а в научном понимании этого слова.

Это еще квинтэссенция и оправдание всей преступной внешнеполитической деятельности Путина за последние годы. Читать статью эту, как бы ни тошнило в процессе чтения, надо обязательно, чтобы понимать, чего в самом деле хотят в Кремле, и чем свои деяния мотивируют.

В статье открыто утверждается, что Украина должна быть уничтожена и как нация, и как государство. Включая ликвидацию названия "Украина", заканчивая раздроблением страны на отдельные "народные республики", полностью подконтрольные РФ.

Олег Пшеничный:

Явка с повинной. Что кремлевские сатанисты хотят сделать с Украиной. Это страшно читать, но необходимо.

Алёна Чурбанова:

Мда, лучше бы я не знала о существовании Тимофея Сергейцева никогда вообще. Не может быть, что он из плоти и крови. Не может быть, что у него нет рогов и копыт.

Игорь Савельев:

Сегодня в РИА Новости, одном из главных медиа официальной России, была опубликована фашистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной". В прежние времена от того, что там написано, можно было упасть в обморок (и часть окололитературного фейсбука все-таки падает). Но, конечно, после того, что мы все увидели вчера, всерьез ужасаться словам (всего лишь словам) даже как-то странно. Я не буду пересказывать этот откровенно преступный текст, который призывает к массовым репрессиям на оккупированных территориях (а еще язык какой – "комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников"). Но только один пассаж. "Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования". В сфере КУЛЬТУРЫ. Простите, но вот тут (если еще продраться через эти конструкции) можно (было бы) посмеяться (если бы наша ситуация вообще допускала смех). Украинскую культуру они хотят "перевоспитывать". Фашистам, оккупировавшим РИА Новости, просто новости и всё остальное, не по зубам даже русская культура, хотя здесь-то захвачено всё. Что доказывает даже Лев Толстой. "Даже" не потому что он не велик, а потому что даже хрестоматийные тексты столетней давности жгут их, как вампиров солнечный свет. Куда, какую культуру, как эти зомби собираются "перевоспитывать"?..

Юлия Дягилева:

Это манифест российского фашизма.

Где откровенно и открытым текстом объясняется насчёт необходимости этнических чисток, репрессий и геноцида.

Не скрываясь и без эвфемизмов – вот какие планы насчёт сорока миллионов украинцев.

Александр Морозов:

Это публикует государственный российский ресурс (а не Регнум или Царьград). Открытый план геноцида в отношении Украины, "окончательное решение украинского вопроса" – в понимании г-на Сергейцева. Стоит прочесть. Чтобы понимать, "как все это себе они мыслят после Бучи"

Люся Штейн:

ничего нового, просто госсми публикует призывы к геноциду и этническим чисткам. кто-то удивлялся теплым отношениям рф и талибов, но с чего бы одним террористам не дружить с другими?

Станислав Кучер:

Если в основе политической подготовки российских "освободителей" в Украине - вот такие тезисы, стоит ли удивляться/ужасаться фото и видео из Бучи? И надо ли Кремлю вообще называть расправу над гражданскими лицами "чудовищными преступлениями радикалов"?

Гасан Гусейнов:

Самый распространенный вопрос, задаваемый о мародерстве и массовых убийствах в Буче, - "зачем?"

Даже те в РФ, которые считают, что такое "не мог совершить русский солдат", а значит это сделал кто-то другой, постоянно спрашивают, зачем.

Если приходят к выводу, что незачем было это делать, то для сохранения душевного здоровья решают, что лучше отрицать сам факт злодеяния.

Разумеется, российские пропагандисты и певцы войны автоматически во всем обвиняют украинскую сторону. Но тут, как всегда и бывает, появляется документ второго порядка. Настоящий циркуляр, который выходит в самый неподходящий момент и неопровержимо свидетельствует, что случившееся в Буче не самодеятельность так называемой армии РФ, а исполнение прямой идеологической инструкции.

Инструкцию эту опубликовал утром 3 апреля 2022 года под говорящим названием "Что Россия должна сделать с Украиной" Тимофей Сергейцев.

Сначала я пробежал этот документ глазами. Но по мере погружения в него понимал, что весь он - на скорую руку сработанный ответ на проигрываемую войну.

Игорь Грецкий:

Напомню, это тот самый политтехнолог, который долгие годы самозабвенно работал на прокремлевские проекты вроде Прохорова или Януковича. С начала 2000-х годов он озвучивал ставшие уже привычными путинские тезисы об Украине: о её "внешнем управлении", о "гражданской войне"; о намеках на последствия декоммунизации и десоветизации в виде потери территорий и т. д. Он же толкал представление об Украине как об "орудии ударного воздействия на Россию". После Оранжевой революции он предсказывал "лимонную революцию" под руководством Юлии Тимошенко, которая якобы должна была сделать Украину "полностью марионеточным государством".

А теперь о самой статье. Она носит абсолютно людоедский характер. Вслед за итальянскими фашистами и германскими нацистами, автор оправдывает насилие по национальному признаку. В тексте по сути оправдывается геноцид украинцев. Но статья ведь не только про Украину. Там ставится знак "равно" между нацизмом и европеизацией. Следовательно, искать "нацистов" будут не только в Украине, но и в России тоже. То есть, заставлять "расставаться с проевропейскими иллюзиями" будут и россиян, которые считали возможным для своей страны европейский путь развития.

Вадим Фульмахт:

Программный манифест Тимофея Сергейцева "Что Россия должна сделать с Украиной" - это важный текст. Впервые я вижу на официальном ресурсе уровня RIA (это все же не маргиналы типа Спутника и Погрома, на РИА случайно подобный текст не попадет) такой уровень нацизма, уже вполне сопоставимый с "Майн Кампф".

Я в 1999 году имел возможность слушать выступления Тимофея Сергейцева в Артеке, куда по молодости ненадолго попал в рамках проекта "Уличное Телевидение" (это была подготовка к избирательной кампании Кучмы, о чем я еще не знал). Сергейцев выступал очень ярко. Дмитрий Куликов, если не ошибаюсь, тоже был. Это не какие-то полоумные фанатики вроде Дугина и Глазьева, а настоящие интеллектуалы, весьма эрудированные.

Сергейцев и Ко - это профессиональные политтехнологи, абсолютно циничные. Впрочем, как показал результат их подопечных на выборах в Украине (например, результат Яценюка в 2009), они не способны повлиять на избирателя, но отлично умеют заворожить заказчика. Отсюда очевидный вывод: манифест Сергейцева отражает представления Главного Заказчика о прекрасном (на взгляд Тимофея). Не исключаю, что этот заказчик еще не сделал выбор и не предоставил бюджет, поэтому текст Сергейцева - это что-то типа "тестового задания".

Дмитрий Шушарин:

Статья Тимофея Сергейцева по-своему полезна как своей откровенностью, так и принадлежностью автора к мошеннической и фашистской - да, вот такое сочетание - субкультуре, связанной с именами отца и сына Щедровицких. Младший уже больше двадцати лет окучивает Сергея Кириенко, что весьма показательно.

В происходящем винят силовиков, винят близких им Дугина и Проханова, но откровенно нацистская интерпретация миссии России и русских появилась в кругу, вот уже лет шестьдесят претендующем на утонченный интеллектуализм, который на самом деле - такое же шарлатанство, как расовая теория, геополитика, оккультизм и астрология в третьем рейхе.

Забывать стали, что сам термин "русский мир" запустил Петр Щедровицкий еще в 2001 году. Так вот, напомнили. И как своевременно.

Борис Вишневский:

Думаю, многие прочли чудовищный текст г-на Сергейцева, опубликованный в правительственном агентстве РИА "Новости" ("Что Россия должна сделать с Украиной"). Повторяя про себя непарламентские выражения и считая, что пробито очередное дно. И что если это не нацизм - то что же это?

Полагаю, что имеет место состав статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и вражды и статьи 354 о призывах к развязыванию агрессивной войны.

Готовлю (отправлю завтра утром) заявление в Следственный комитет о проверке и возбуждении уголовного дела.

Да, все понимаю про нашу правоохранительную систему.

Но пусть мне ответят на юридическом языке.

Пусть попытаются сказать, что плакат "Нет войне" - это нельзя, а вот такое - можно.

Так оставлять это нельзя.

Кристина Астафурова:

Можно, конечно, спорить, что Путин сидит в бункере и не знает, что делает его армия в Украине, никаких приказов не отдавал и вообще "лапушка-спаситель".

Однако всё мгновенно разбивается о колонку в государственных "РИА Новостях", написанную исключительно языком самых настоящих нацистов.

Надо кому-то объяснять, что просто так ничего не появляется?

Впрочем, легко понять, что колонка Сергейцева – это действительно не крайность и не эксцесс. Сегодня утром с близким по духу текстом решил выступить сам Дмитрий Медведев. Вот его пост в Телеграме:

День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всё более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует.



Профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель выдал легендарную фразу, потом приписанную канцлеру Отто фон Бисмарку: "Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель". Немецкий милитаризм взращивался за партами. Его дух в конце своего пути переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году. Высокая германская наука и культура – Рентген, Планк, Фрейд, Манн, Гессе – ничего не смогла противопоставить тем, кто жаждал сначала крови и колоний, а после Первой мировой – реванша и "жизненного пространства" на Востоке. И уж если великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, что уж говорить про сегодняшний Киев – "эйнштейнов" там точно нет. Правда, есть Кличко.



Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордится совместными достижениями предков, с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности: "перерубалась" поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси. Ради мифической "истории Украины" XIV–XVII веков уничтожалась идея единого русского народа. Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведённых современным украинским "агитпропом" в ранг героев – Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника.



Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику – штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого. Например, когда Павел Судоплатов уничтожил националиста Евгена Коновальца, вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри – "Це вам подарунок з Києва". Таких "подарункiв" для нацистских преступников будет ещё немало!



Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока.