Языковой центр в РФ оштрафовали из-за ссылки на организатора IELTS

Ленинский районный суд Ярославля назначил штраф в 60 тысяч рублей языковому центру "Лингвист" по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации. Об этом сообщает "Медиазона".
Поводом для дела стала ссылка на организацию British Council (Британский совет) в одной из старых статей на сайте. Попросивший об анонимности собеседник издания из руководства языкового центра ранее сообщил, что ссылку они сразу убрали, но суд все равно рассмотрел дело.
Генпрокуратура признала British Council "нежелательной" организацией в июне 2025 года, обвинив совет в продвижении британских интересов в сфере образования и культуры. После этого российские вузы перестали принимать результаты пяти языковых экзаменов (IELTS, CAE, CPE, BEC Vantage и BEC Higher), связанных с British Council, для поступления и перезачёта по английскому языку, напоминает телеканал Настоящее Время.
- British Council — публичная организация, которая работает более чем в 200 странах и территориях и поддерживает обучение английскому (в частности, участвует в организации тестов IELTS), финансирует международные образовательные программы и развивает культурные связи между Великобританией и другими странами.
- В 2018 году, после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, по требованию МИД России British Council ушла из России.
- IELTS прекратил проведение экзаменов в стране в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины, но тест можно было сдать в других странах.