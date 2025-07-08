Йельский университет признан в РФ нежелательной организацией

Генпрокуратура России 8 июля признала один из наиболее известных университетов мира - Йельский университет, расположенный в американском штате Коннектикут - так называемой нежелательной организацией. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение означает, что любая деятельность, связанная с Йельским университетом, в России будет невозможна, а люди, сотрудничающие с ним, могут быть подвергнуты административному или уголовному преследованию.

Генпрокуратура в частности утверждает, что деятельность Йельского университета "направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ". Университету ставится в вину работа по правовому обоснованию изъятия российских зарубежных активов и призывы к ужесточению санкций против России.

Кроме того, в заявлении ведомства указано, что на базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой, как утверждает Генпрокуратура, проводится "обучение оппозиционных лидеров иностранных государств".

В заявлении упомянуты, хотя и не названы по именам, выпускники программы глобального лидерства на базе Йельского университета - руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией, "которые для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии".

В Йельском университете, объединяющем множество факультетов и центров как гуманитарной, так и естественнонаучной направленности, учится более 12 тысяч студентов из США и зарубежных стран. Университет входит в так называемую Лигу плюща, объединяющую наиболее престижные университеты США, и стабильно признаётся одним из ведущих мировых исследовательских центров, входя в первую десятку большинства рейтингов мировых вузов.

Говоря о работе, направленной на ужесточение санкций, Генпрокуратура считает деятельность аналитических центров, в работе которых принимают участие эксперты из Йеля. Одна из программ - Conflict Observatory- занимается документированием и изучением предполаемых военных преступлений России в Украине, включая вывоз украинских детей на подконтрольную России территорию. Организация была в мае лишена в США федерального финансирования в рамках политики администрации Трампа по сокращению расходов, которые она считает излишними.

Программу Yale World Fellows на базе Йеля - по сути, стажировку протяжённостью в несколько месяцев - в разное время проходили Алексей Навальный(тогда, в 2010 году, ещё не оппозиционный лидер и основатель Фонда борьбы с коррупцией, а популярный блогер и активист) и Леонид Волков (соратник Навального и один из руководителей ФБК). Сами Навальный и Волков подробно писали о своём пребывании в Йеле и отвергали звучавшие уже тогда заявления прокремлёвских комментаторов о том, что программа якобы готовит кадры для так называемых цветных революций.