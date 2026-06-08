Президент США Дональд Трамп поддержал идею привлечения греческого православного патриарха Иерусалима Феофила III к посредническим усилиям между Россией и Украиной. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи Трампа и патриарха в Белом доме.

По данным Ynet, встреча состоялась 4 июня в Белом доме и продолжалась около 40 минут. В ходе беседы обсуждалась возможность создания дополнительного канала связи между Москвой и Киевом. Источники утверждают, что Трамп согласился с предложением рассмотреть Феофила III в качестве посредника.

По информации Ynet, в конце июня патриарх может встретиться с Владимиром Путиным. Собеседники издания отмечают, что его главным преимуществом является статус "неполитической фигуры, пользующейся религиозным и моральным доверием".

В патриархате Иерусалима заявляют, что Феофила III следует воспринимать прежде всего как миротворца, а не как политического деятеля. Официального подтверждения возможной посреднической роли патриарха со стороны США, России или Украины пока не поступало.

Феофил III возглавляет Иерусалимскую православную церковь с 2005 года. В 2013 году он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а в 2019 году – в Кремле. В ноябре 2025 года Путин наградил патриарха Орденом дружбы "за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Российской Федерацией".

Патриарх также поддерживал контакты с Русской православной церковью и выступал инициатором встречи предстоятелей православных церквей в Иордании в 2020 году. В 2024 году он раскритиковал решение украинских властей ограничить деятельность Украинской православной церкви, связанной с Московским патриархатом.