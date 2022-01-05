YouTube под давлением РКН просит живущего в США блогера удалить видео

YouTube уведомил живущего в США блогера Феликса Глюкмана о том, что его видео "Как я понял, что я гей" нарушает российское законодательство, и по требованию Роскомнадзора должно быть удалено. Об этом блогер сообщил на своей странице в фейсбуке.

Глюкман цитирует уведомление Роскомнадзора, в котором говорится, что видео, опубликованное в июле 2019 года, нарушает российский закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В обращении YouTube, скриншот которого блогер разместил в комментариях к посту, его предупреждают о том, что случае, если он не удалит "запрещенный контент", компания Google будет вынуждена заблокировать аккаунт.

В видео, опубликованном на ютьюбе в июне 2019 года, Глюкман рассказывает о своем опыте принятия собственной сексуальной ориентации и советует книгу, которая может помочь в этом другим. За два года видео успело собрать 45 тысяч просмотров.

В единый реестр информации, распространение которой запрещено в России, видео попало 26 ноября 2021 года на основании решения Советского районного суда Владивостока.

Блогер сообщил, что не живет в России с февраля 2017 года и платит налоги с доходов своего канала в США. По его словам, видео было записано в Майами.

В разговоре с "Новой газетой" Глюкман уточнил, что видеохостинг не обозначил срок, в течение которого автору необходимо удалить видео. Глюкман планирует написать ответное письмо в YouTube.